På tide å forby heliumballonger | Djani Behram

Heliumballonger er ofte morsomme for barn. Det er ofte ballonger av dyr, prinsesser, biler med mer.

Alt for å lokke barn til å be foreldrene deres om å kjøpe dem. Nå er det på tide å forby dem i Norge.

Begrenset ressurs

For meg er det helt uforståelig at man ikke har forbudt heliumballonger i Norge allerede. For det første er helium en begrenset ressurs for oss.

Selv om det er det nest vanligste grunnstoffet i universet, er det vanskelig å holde på gassen for oss mennesker, som igjen gjør at det blir en begrenset ressurs.

Heliumgassen brukes ellers til kjøling av superledende magneter, fiberoptikk, værballonger og lekkasjesøking.

For det andre går heliumballonger utover miljøet. Plasten av ballongene forsvinner ut i havet eller til fjellet og bidrar til forurensning.

Denne plasten kan bli slukt av hvaler, andre fisk eller fugler, og dette kan bidra til at man ødelegger naturmangfoldet i enda større grad.

Vi må huske på at forskerne advarer mot at det innen 2050 kan bli mer plast i havet enn fisk. Norge er en av de største eksportørene av fisk.

Dersom det blir mer plast i havet enn fisk, vil dette drepe fisken. Dette vil skape enorme økonomiske problemer for oss. Og det er det siste vi trenger.

Unødvendig plast

For det tredje er heliumballonger egentlig helt unødvendige, og man overlever uten dem.

Det er nødvendig å begrense alle typer unødvendig plast for å prøve å redde miljøet for de fremtidige generasjonene.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Gjennom å forby heliumballonger kan man få en mindre byrde i det å redde miljøet. Enkelte vil argumentere for at man ikke kan forby det man ikke liker.

Dette er ikke et holdbart argument, fordi det ikke handler om man liker det eller ikke. Det handler om å beskytte planeten.

Ved å sørge for å bevare naturmangfoldet og miljøet, skaper vi en bedre fremtid sammen.

