Da det ble annonsert at sesong fire skulle handle om Sana, tenkte jeg bare: ENDELIG!

Endelig skal vi få et lite innblikk i hvordan det er å være en muslimsk jente, hvordan det er å leve i Norge med multikulturell bakgrunn, hvordan hverdagen til en person som praktiserer Islam, utfolder seg og hvilke utfordringer det kan medbringe.

Etter sesongfinalen sitter jeg derimot igjen litt skuffet. Jeg er litt skuffet fordi jeg ikke føler at jeg er blitt bedre kjent med Sana i hennes sesong på samme måte som jeg ble med Isak, Noora og Eva i deres.

Jeg føler ikke vi har fått et stort nok innblikk i hennes liv, og det som skjer med Sana, blir overskygget av andre ting som egentlig ikke er relevant for hennes sin historie.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Hva skjedde?

Problemet med denne sesongen, etter min mening, er at Julie Andem prøver å få med mest mulig på kortest mulig tid.

Hun prøver å tilfredsstille seerne med å putte inn ting som jeg ser på som unødvendig, og som tar opp mye av tiden. Som at Noora+William blir en greie igjen og at de som ikke fikk sin egen sesong, får sitt eget klipp i den siste uken.

Sett fra en Skam-fans side er det veldig kult og morsomt, det synes jeg virkelig. Men dette er Sanas sesong! William og «Penetrator-Chris» burde ikke ha en såpass stor rolle i den.

Vi fikk liksom aldri en ordentlig historie rundt Sana og hennes problemer. Og hva skjedde egentlig med den begynnende romansen mellom Sana og Yousef?

For overfladisk

Vi får ikke vite noe særlig mer om hvordan det er å tilhøre religionen Islam enn hva vi selv kan søke opp på nettet. Det blir overfladisk.

Jeg ville vite mer om hvordan det var å gå rundt ute med hijab, hvordan hun kombinerer den typiske «norske» livsstilen med religionen hun praktiserer.

For det jeg sitter igjen med nå, hva vi har lært fra denne sesongen om Sana som person, er ting vi allerede visste fra tidligere sesonger.

Høydepunktet i sesongen kom da Isak konfronterte Sana med oppførselen hennes. Da, for første gang, følte jeg at jeg kom ordentlig innpå Sana og hvordan hun har det. Da følte jeg endelig at vi som seere fikk et innblikk i hvordan en muslim har det i Norge.

Jeg skulle bare ønske at resten av sesongen var som det klippet.

Mange har påpekt at hovedfokuset på denne sesongen ser ut til å være vennskap, både i jentegjengen og blant kompisene til Elias. Men da virker det bortkastet å ha Sana som hovedperson, med tanke på at hun som person har så mye mer å by på og så mye mer å lære oss enn hva et vennskap tåler.

Mer romanse

Kort sagt er problemet at fokuset i sesongen har vært på et helt annet sted enn hva jeg kanskje forventet. Sånn alt i alt var ikke Islam så i fokus som jeg hadde trodd det skulle være.

At det er den aller siste sesongen, påvirker jo så klart hvordan Andem velger å lage den. Den inneholder mange viktige og bra øyeblikk på lik linje med de andre sesongene.

Sana har så mye mer å lære oss enn hva et vennskap tåler

Ett av mine favorittøyeblikk var uten tvil da Sana og Yousef var på date, og det at de ikke kysset, gjorde det bare mer spesielt. Jeg skulle bare ønske at romansen rundt dem ble en like stor greie som Noora+William og Isak+Even.

Det skal sies at sesongen fortsatt endte opp med å være veldig bra, virkelig! Det er bare at sesongen ikke ble helt sånn jeg forventet.

Men uansett, tusen takk, Julie Andem! Takk for alt du har gjort for meg og veldig mange andre, du har gitt en stemme til de som ikke hadde det, og hjulpet dem med å håndtere ting de ikke hadde greid å gjøre alene.

Tusen takk, Skam!

Flere unge meninger om Skam?