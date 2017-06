Takk for at du forstår oss, Andem. Hilsen Abdirahman Hassan (19)

Jeg skal ikke legge skjul på at jeg har ventet på en karakter som Sana i hele 19 år. Budskapet gjennom denne sesongen har vært klart og tydelig: Det er ingen skam å være en ung muslim i Norge.

Muslimske ungdommer har lenge etterlyst en muslimsk rollefigur i norsk TV-drama. Det er særlig unge mennesker med religiøs bakgrunn, kristne så vel som muslimer, som kan kjenne seg igjen i de utfordringene som Sana daglig opplever som ung og religiøs i Norge.

Jeg kunne kjenne meg igjen i Sana allerede i første sesong av serien da hun sier at «hun er en muslimsk jente i dette hvite troløse landet, og at hun er den største loseren av alle». For en slik loser er jeg også!

Kjenner på press

Den eneste klare forskjellen mellom meg og Sana er at vi er av ulikt kjønn og ulik kulturell bakgrunn. Likhetene mellom oss er større enn det som skiller oss fra hverandre.

Skam viser oss at livet som ung muslim i Norge slettes ikke er noe lett. Det er så mange ulike forventninger knyttet til hva du bør og ikke kan gjøre. Jeg er så heldig som har vokst opp med to foreldre som støtter de valgene jeg tar. Men det er ikke tilfellet for alle.

Følelsen av ikke å passe inn og drikkepress er blant de mange utfordringene som unge med religiøs bakgrunn daglig opplever.

Mange opplever å havne i situasjoner hvor man føler seg presset til å drikke alkohol for å bli akseptert av vennegjengen. Man ønsker ikke å skille seg fra mengden ved å si at man tror på Gud.

Trenger flere som Sana

Sana er en banebrytende og fascinerende karakter som ikke minst bidrar til å knuse en rekke fordommer og stereotyper særlig rettet mot muslimske kvinner, som ofte blir fremstilt som svake og «undertrykte» av sin religion. Skam viser oss en sterk kvinnelig muslimsk karakter som setter egne grenser.

Norsk TV-drama trenger flere karakterer som Sana

Norsk TV-drama trenger flere karakterer som Sana. I tider hvor fremmedfrykt, terror og høyreekstreme holdninger er på fremmarsj og kommentarfeltene florerer med hatefulle ytringer, har alle godt av å lære litt mer om utfordringene knyttet til det å være ung muslim i Norge.

Sesongen belyser konflikten mellom å vokse opp med røtter i én kultur og livet i en annen. Sana må ofte forholde seg til sin venninnegjeng som er opptatt av gutter og festing, samtidig som hun har sin muslimske tro.

Hun forsøker hele tiden å skape en balanse mellom disse to ytterpunktene. Som for eksempel under scenen da hun er på en fest og ber solnedgangsbønnen.

Forblir forbilder

Jeg har lest kommentarer hvor folk hevder at de ikke kan kjenne seg igjen i karakteren. Noen finner kanskje en handling virkelighetsfjern, mens andre bekrefter i kommentarfeltene at de selv har opplevd akkurat det samme som Sana. Det er nettopp det som gjør serien så unik.

Julie Andem har klart å få med karakterer som representerer ulike identiteter. Noen vil kanskje kjenne seg lettere igjen i Sana, mens andre kanskje ser på Isak som en viktig støttespiller.

Selv om Skam nå er over, er det ingen tvil om at karakterer som Sana og Isak er og vil alltid forbli viktige forbilder for unge mennesker som sliter med å passe inn på bakgrunn av sin religion og seksuelle legning.

Det er nettopp slike handlinger som gjør serien så virkelighetsnær og treffende.

Skam har satt mange viktige temaer på dagsordenen, og det er ingen tvil om at Julie Andem har gjort mer for ungdommers hverdag enn det noen andre har gjort før. Takk for at du forstår oss, Andem.

