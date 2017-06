Til dere som sier: «Vi er alltid hos meg» og «vi er aldri hos deg»

«Kan vi ikke være hos deg da? For én gang skyld». Et spørsmål jeg har fått flere ganger enn jeg kan telle.

«Vi er alltid hos meg», «vi er aldri hos deg».

Når du stiller disse spørsmålene, kjenner jeg at jeg blir lei meg. Lei meg for å måtte fortelle den samme eller en ny løgn – igjen og igjen. Og igjen.

Ikke alle vil ha med seg venner hjem. Og jeg er én av dem. Ikke venner, kjæreste og heller ikke bekjente.

På én måte vil jeg ha venner med hjem, men jeg blir flau og trist. For om jeg tar dem med meg, må jeg åpne meg – jeg må ikke skjule noe lenger. Noe som er en fremmedfølelse for meg. Det er ukomfortabelt.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Flau av huset

Jeg føler ikke jeg har fått god nok omsorg. Jeg hadde det ikke bra hjemme. Helt fra jeg var syv år har jeg funnet på unnskyldninger. Jeg ble flinkere til å lyve. Til slutt skrev jeg ned ting jeg kunne fortelle dem, så jeg ikke ble fersket og glemte alle løgnene.

Vi hadde ikke råd til store, fine, moderne hus som vennene mine. Når jeg må hente ting inne hos oss, lar jeg vennene mine som oftest vente ute i gangen – det er det lengste de kommer inn døren. Ellers ber jeg dem slippe meg av oppe i veien, så vi slipper å kjøre ned til huset.

Jeg er flau over hvordan det ser ut. Hvor rotete det er, hvor lite «moderne» det er, hvor lite det er.

Alle små detaljer blir plutselig så store. Det er ikke fint nok, det er ikke bra nok. Vi snakker hele tiden om kroppspress, men jeg tror det også finnes press om å være rikest og ha finest hus også.

Mye krangling

Foreldrene mine krangler dag ut og dag inn. Det er kjefting, smelling med dører, banneord fra det ene hjørnet til det andre, armbevegelser så kraftig at jeg kan kjenne vindtrekket treffe veggene, tårer, stemmer som hever seg for hvert ord som blir forvekslet.

Ikke bare en dag her og der som «normalt», men hele tiden. Det er slitsomt, drenerende, flaut – det er tungt.

Jeg vil ikke ha venner med hjem slik at de også må høre på all kranglingen og diskusjonene som foregår hjemme. Da er det bedre ikke å ta venner med hjem.

Tenk deg om

Dette er noen av grunnene til at barn og ungdom ikke vil ha venner med seg hjem. Neste gang du spør en venn om dere «heller kan dra» til henne/ham – tenk at det kanskje er en bakenforliggende årsak til svaret du får.

Alle mennesker har usikkerheter og ting som kan føles meningsløst og problematisk. Alle kjemper en kamp ikke alle forstår seg på.

Det er ikke lett å sette seg inn i andres situasjon, det trenger man ikke heller. Men du må akseptere at et nei er et nei.

Og du må heller ikke forvente å få høre en begrunnelse. For: Ikke alle vil ha med seg venner hjem.