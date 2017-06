Mandag skrev jente (17) Si ;D-innlegget: «Ingen kunne henge med meg. Så fikk jeg snap fra turen jeg ikke var invitert til».

Først av alt vil vi si at det ikke er din feil at du opplever å bli ekskludert av venninnene dine. Du har ikke gjort noe galt!

Det er en menneskerettighet å føle seg inkludert, nedfelt i Barnekonvensjonen og Opplæringsloven.

Ingen skal måtte oppleve ensomhet og utestengelse.

Det er godt å kunne dele

Jente (17): Du skriver at du ikke vil si ifra til foreldrene dine eller andre fordi du er redd for at det skal bli mer drama. Det skjønner vi godt. Men av og til må man tørre å si fra når noe ikke er bra, slik at andre kan hjelpe til for å gjøre ting bedre.

Vi snakker med mange som har det som du, og de fleste synes det er godt å dele hvordan de har det med noen de stoler på.

Si fra til foreldrene dine, slik at de vet hva som skjer. Det er viktig at også kontaktlæreren din vet om det når det foregår utestengelse og klikk-dannelse i klassen slik det har skjedd i din klasse.

Dette skaper et dårlig psykososialt miljø for flere enn deg. Det bare synes ikke.

Kjære venninnene til jente (17)

Vi vil ikke at dere skal få dårlig samvittighet. Vi vil at dere skal lære av det som ble gjort slik at dere ved en senere anledning kanskje tar et annet valg enn det dere gjorde akkurat denne dagen.

Hvordan hadde dere hatt det om dette var en av dere?

Selv om barna dere er blitt ungdommer, trenger de at dere bryr dere om miljøet de er en del av.

Sannsynligvis ville dere ikke likt det særlig godt. Det er ingen mennesker som er mer verdt enn andre. Ja, alle er forskjellige, men det er viktig å lære seg å sette pris på hva som gjør oss ulike i stedet for å baksnakke og stenge ute de som skiller seg ut.

Hvilket menneske vil akkurat DU bli husket som: En som sårer, eller en som er raus og inkluderende?

Til jente (17): Ingen kunne henge med meg heller. Det blir bedre.

Kjære foreldrene til jente (17)

Nå er det viktig at dere støtter jenta deres.

Kjenner dere foreldrene til jentene som utestengte henne?

Hvis ikke håper vi dere kan ta kontakt med skolen. Ikke vær redd for at det er slutten av skoleåret. Skolen har plikt til å sørge for at alle elever på skolen opplever tilhørighet og inkludering.

Til alle andre foreldre der ute

Selv om barna dere er blitt ungdommer, trenger de at dere bryr dere om miljøet de er en del av. Slike situasjoner kan unngås hvis en mor eller en far er nysgjerrige og spør litt om hvem som er invitert på forhånd.

Det er ikke å legge seg borti. Det er omsorg.

Dere foreldre må gå foran med et godt eksempel og vise at dere selv er inkluderende. Dere må bry dere dersom dere får vite at noen holdes utenfor av barna deres.

I deres hus er det ikke greit at alle jentene bortsett fra én inviteres hjem. I deres hus er det ikke lov å bruke kjønnsnedsettende skjellsord.

I deres hus må det være toleranse, åpenhet og aksept, til enhver tid.

Ved å være gode rollemodeller hjemme og skape trygge gode rammer på skolen, skaper vi et samfunn hvor jente (17) får være med på stranden med jentene i klassen neste dag det er varmt og skolefri.

