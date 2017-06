Tre ungdommer om Skam-avslutningen: Egentlig er de glad for at det er over.

På en rød benk utenfor Skam-skolen Hartvig Nissen studerer Karoline Petronella Ulfsdatter Schau, Rozerin Algunerhan og Sara Jørgensen taggingen som er blitt tettere gjennom årene. Det meste som står der, kan ikke gjengis med god samvittighet.

De er, som hovedpersonene i tidenes norske seersuksess, ferdige med annenklasse på videregående. De er også ferdige med serien.

I 2015, rett før andre sesong, møtte Si ;D de samme elevene. Da kom de med sin analyse: Skam er en virkelighet som er overdreven. Derfor er det gøy.

I dag følger to av dem fortsatt med. Én av dem har falt av.

Skulle gjerne sett russetiden

– Jeg vet ikke hvorfor. Jeg ville egentlig at noen andre skulle ha denne sesongen, sier Karoline Petronella Ulfsdatter Schau.

De andre er enige. De skulle gjerne sett at jentene ble fulgt helt til russetiden. Likevel synes de det er bra at Sana fikk en sesong før det hele var over.

– Jeg tror at vi trenger det, når vi ser på det som skjer rundt oss i verden. Vi får et innblikk i hvordan det kan være også her i Norge. Men det er kanskje ikke like lett å relatere seg til det som skjer, sier Ulfsdatter Schau.

Hun viser til at hun selv har falt av, og at seertallene for Skam har sett en liten nedgang i denne sesongen.

Serien dominerer heller ikke samtalen i skolegården slik den gjorde i fjor.

– De tre første sesongene var Skam alt vi snakket om. Nå er det ikke noe vi snakker om lenger, sier Rozerin Algunerhan.

– I starten var det kult at de filmet på skolen vår og sånn, men nå er det blitt litt normalt. Det er ikke like spesielt lenger, legger Jørgensen til.

Snakker ikke mer om følelser

Skams størrelse er det ingen tvil om. Julie Andems tenåringsserie er blitt en nasjonalskatt og en internasjonal suksess. Snart kommer en amerikansk versjon.

Men har serien forandret hvordan det er å være ung og hvordan de snakker om vanskelige tema?

Ikke i veldig stor grad, i alle fall ikke for disse tenåringene.

– Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg var ganske åpen for både homofili og andre religioner fra før. Det var ikke et sjokk for meg å se at to homofile kunne være sammen og likevel være bra folk, sier Algunerhan.

Det samme gjelder Ulfsdatter Schau. Men noen tema blir kanskje diskutert mer enn før.

– Når det plutselig handler om voldtekt, så snakker vi kanskje om episoden vi så i går. Da snakker vi kanskje også litt om hva vi ville gjort i samme situasjon. Jeg snakker ikke mer om følelsene mine på grunn av Skam, men det er bra at det er en serie som unge mennesker kan relatere seg til som tar opp slike ting, sier Ulfsdatter Schau.

– Jeg har lest at flere takker Isak for at de nå kan komme ut som homofile. Jeg snakker ikke spesielt mye mer om slike ting på grunn av Skam, men jeg ser at andre gjør det, legger Jørgensen til.

Én av dem er Jonathan Gaathaug Nielsen, som skrev dette innlegget til Si ;D: Sesong 3 av Skam hjalp meg ut av skapet.

Skam har, med andre ord, ikke banet vei for å snakke om vanskelige ting, ifølge disse elevene. Serien speiler heller et relativt realistisk bilde av det unge allerede gjør og snakker om.

– Selv om det er satt litt på spissen, sier Algunerhan. For dem som er med i Skam, lever nok litt mer spennende liv enn en gjennomsnittlig tenåring.

Sterke øyeblikk

Benken jentene sitter på, er en av mange lett gjenkjennelige steder fra serien.

Om du ikke har sett denne sesongen så langt, anbefaler vi at du hopper over de neste avsnittene.

Her satt jentene på russebussen vendt mot en ensom Sana etter at alt hadde gått galt med falske instagram-kontoer og netthets i vår.

Det er blant vårens sterkeste øyeblikk, når alt håp er ute, kommer en rød varebil kjørende rundt svingen med jubel fra Vilde, Chris, Eva og Noora. Tonesatt til Cezinandos monsterlåt «Håper du har plass», som også har dominert våren.

Har du sett de første sesongene? I så fall er du velkommen tilbake!

Flere øyeblikk har utmerket seg gjennom fire sesonger.

– Isak og Even i bassenget. Det er det første jeg tenker på. Det var så estetisk og vakkert, og så var det noe koselig ved det. Jeg ble lykkelig på Isaks vegne, sier Algunerhan.

– Det første jeg tenker på, er «O helga natt». Mange andre tenker på den også, og det er det en grunn til. Den er veldig fin, sier Ulfsdatter Shcau.

– Jeg husker scenen fra festen til Eva, da Noora og Sana snakket sammen (i fjerde sesong, red.anm.). Denne sesongen har handlet mye om dårlig kommunikasjon, og da fortalte Noora at Yousef er forelsket i Sana, sier Jørgensen.

– Å, det er hyggelig!

Innskuddet kommer fra Ulfsdatter Schau, som ikke har fulgt årets sesong.

For å avslutte det hele kommer hun kanskje til å se det i sommer.