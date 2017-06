Ungdommen nå til dags: «Som stasminister ville jeg laget en «fremmedfrykstbarnehage for eldre.»

Dette er de seks ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten «Ungdommen nå til dags» den siste uken.

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Hva ville du gjort hvis du var statsminister for en dag?

– Hva bør mediene skrive mer om?

– Hva er din drøm?

Navn: Anna Isnes Elshøy

Alder: 20

Bosted: Kragerø

Privat

Hva ville du gjort om du var statsminister for en dag?

– Jeg ville «tvunget» forskjellige mennesker fra forskjellige etnisiteter på hverandre. Jeg tror aldri man kan fjerne fremmedfrykt før man setter seg ned med dem man frykter.

Jeg ville satt dem i en situasjon der alle var i samme situasjon og de på en eller annen måte måtte samarbeide, både unge og eldre, spesielt eldre.

Man ser jo det at hvis man setter to vidt forskjellige barn sammen i barnehagen, så blir de jo som oftest venner, så jeg tror jeg ville laget en «fremmedfrykstbarnehage» for eldre.

Jeg ser nå at jeg nok hadde blitt oppfattet som en diktator, men det får bare være.

Navn: Elise Hatløy Hapnes

Alder: 21

Bosted: Sandnes/Oslo

Privat

Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som engasjerer meg for tiden, er såkalte «clickbaits» og måten journalister lokker leserne til å gå inn på artikkelen deres.

Overskrifter som: «Du gjetter aldri hva Per-Ole fant under huset sitt» eller: «Det er bare én ting Vidar ikke klarer å leve uten» florerer daglig på internettet.

Dette gjør at individet bak dataskjermen sitter som et stort spørsmålstegn og kvier seg for å trykke inn på artikkelen, selv om nysgjerrigheten er pirret og du gjerne vil vite svaret på spørsmålet.

Ofte må du bla gjennom milevis med tekst før du endelig finner svaret: «Vidar klarer seg ikke uten vann». Seriøst – slutt. #stopclickbates

Navn: Andre Miguel Nordvik

Alder: 15

Bosted: Bergen

Privat

Hva ville du gjort om du var statsminister for en dag?

– Hvis jeg var statsminister for en dag, ville jeg gitt mye penger til sykehusene rundt omkring i landet og økt lønningene til de som jobber på sykehus.

Det at de som jobber på sykehus får høyere «status» i samfunnet fremover enn i dag, det tror jeg er viktig.

Vi må gjøre helserelaterte yrker attraktivt for de unge, slik at flere ungdommer velger å utdanne seg innenfor helsesektoren. De pengene ville jeg tatt fra den sittende regjeringens skattekutt til de rikeste.

Navn: Georg Devandra Apenes

Alder: 15

Bosted: Oslo

Privat

Hva engasjerer deg for tiden?

– Samfunnsmessig er det flyktningkrisen som engasjerer meg mest.

Det er flaut, skammelig og nedrig å være innbygger i verdens rikeste land mens noen av landets mest profilerte høyrepolitikere aktivt prøver å forhindre flyktninger i nød. Min generasjon bør være mer bekymret.

Denne «de» mot «oss» holdningen må opphøre hvis verden skal stå til påske.

Navn: Vebjørn Woll

Alder: 18

Bosted: Kirkenær

Privat

Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som engasjerer meg, er mangelen på en likestilt likestillingslov og det at menn ofte glemmes i likestillingsdebatten.

Likestillingsloven ble tolket på nytt, og ordlyden ble tolket til at menn ikke kan få særbehandling på høyere utdanning utenom undervisning og omsorg av barn.

Beskjeden ble gitt rett før søknadsfristen, og det var for sent til å søke til utlandet og å ta opp fag som privatist.

Det er skuffende at regjeringen ikke skrev en forskrift. Ende verre var tidspunktet de valgte å si dette på. Denne hendelsen gjør at jeg ikke stemmer Høyre eller Frp.

Det er fordi jeg ikke kan stole på at de bevarer menns rettigheter.

Navn: Anja Ninasdotter Abusland

Alder: 21

Bosted: Songdalen

Privat

Hva burde mediene skrive mer om?

– Mediene burde ikke skrive mer om enkeltsaker, men annerledes om saker som kropp og helse.

De bør flytte fokuset over fra slankeprodukter og ekstrem trening til kropp og helse sett fra et folkehelseperspektiv.

Slik kan mediene bidra til en sunnere holdning til kropp og et svakere forventningspress fra samfunnet.