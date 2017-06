Vebjørn (18) anbefaler: Actionfilmen «The Matrix» og telttur i ro og mak

Kjeder du deg, eller er du nettopp ferdig med alle sesonger av favorittserien din? Trenger du å oppdatere spillelisten, eller vil du kanskje prøve noe nytt på fritiden?

I den nye spalten «Ungdommen anbefaler» deler de unge sine tips. Det skal de gjøre hver lørdag.

Denne uken: Vebjørn Woll (18) fra Kirkenær

Filmer å se:

The secret life of Walter Mitty: Dette er en av mine klare favoritter. Det er en kjempebra og morsom film som forteller en rørende historie.

Hvis man elsker action, anbefaler jeg blant annet Taken og The Matrix på det varmeste. Dette er filmer fylt med fantastiske actionscener.

Hand out

TV-serie å binge:

Hvis man vil ha noe å se hele sommeren, så kan man jo begynne med Supernatural?

13 sesonger med rundt 20 episoder i hver, spekket av forskjellige monstre og mytologiske skapninger! God moro for dem som tør å se på! Ikke bli skremt bort av første sesongen. Serien blir bedre og bedre!

Ellers elsker jeg The Blacklist med James Spader! Det er en kjempespennende serie.

Musikk å lytte til:

Jeg skulle ønsker jeg klarte å bare plukke ut noen få sanger, men det er jeg ikke i stand til.

Men er det noe jeg er ekstra glad i, så er det ordentlig «feelgood» musikk. Det er noe med den typen musikk som får meg i ordentlig godt humør.

Blad å lese:

Illustrert Vitenskap: Jeg anbefaler dette bladet til dem som er av de nysgjerrige typene. Her kan du lære mye, i tillegg til at du kan teste kunnskapene dine med quizen på den siste siden.

Kunnskapen kan komme fint med når du skal på pubquiz eller noe lignende.

Aktiviteter å sjekke ut:

For dem som liker å være sosiale og som digger friluftsliv, må jeg anbefale speideren. Det er en god arena for å møte nye venner, i tillegg til at det vil gi deg opplevelser for livet. Det er aldri for sent å bli med, og det finnes sikkert en speidergruppe nær deg som tar deg godt imot!

Brohopping, rafting og klatring er også kjempegøy og får blodet til å pumpe!

katushOK / Shutterstock / NTB scanpix

Sted å dra på ferie:

Jeg vet ikke om det kan kalles ferie, men jeg elsker i hvert fall turer i friluft. Ta deg en tur til en nasjonalpark med et telt for å nyte roen og landskapet.

DNT Oslo og Omegn

Og ta gjerne med kameraet for å dele opplevelsene dine med andre, men ta turen først og fremst for deg selv!

Flere anbefalinger?