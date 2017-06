Verdens viktigste utdanningsfond er nesten tomt! | Mina Brennhovd

Verdens viktigste utdanningsfond er nesten tomt. 800 millioner barn sitter nå og risikerer å miste muligheten til å gå på skole.

Norge er et av landene som bidrar aller mest for at alle barn og unge skal få tilgang på utdanning.

I lys av denne utdanningskrisen må Norge nå likevel trappe opp egen innsats og få med seg flere på laget.

Nå i juli har nettopp Norge, med Erna i spissen, en gyllen mulighet til å ta ansvaret for at millioner av barn skal få oppfylt sin grunnleggende rettighet, nemlig retten til utdanning.

Ta ansvar på G20-møtet

Erna Solberg er gjest på G20-møtet som blir holdt i Tyskland, der 20 av de mektigste landene i verden deltar.

Det som blir bestemt på dette møtet, vil påvirke livet til millioner av mennesker, enten i positiv eller negativ retning. Erna, ta ansvar og press på de store tiltakene som trengs!

Vi ønsker at Erna skal øke utdanningsbistanden, slik at vi i 2020 gir 15 prosent av bistanden til utdanning.

Da vil Norge gi det som kreves for at alle barn skal få sin rett til utdanning oppfylt.

Verden må bruke dobbelt så mye penger for at alle gutter og jenter skal få utdanning.

For å komme i mål, er det viktig å tenke over hvordan pengene blir prioritert og sikre god kvalitet i skolen.

For at ingen blir etterlatt, må pengene særlig nå barn og ungdommer som er påvirket av konflikt, naturkatastrofer eller andre kriser.

Pengene må også nå flere jenter og marginaliserte grupper. Listen er lang, men for å nå absolutt alle, slik verdenssamfunnet har lovet i bærekraftsmålene, må innsatsen økes betraktelig.

Norge vil gå frem som et godt eksempel om vi jobber for å forbedre utdanningssystemene og samtidig presser andre rike land til å gjøre det samme.

På den måten kan vi sikre at flere millioner barn kan få utdanning. Noen må ta initiativet til å lede flokken mot målet. Vi håper at Norge vil lede an.

Vi håper at Erna vil vise tydelig at Norge vil gjøre sitt for å forbedre situasjonen, og at hun oppfordrer andre rike land til å ta samme beslutning.

Øk utdanningsbistanden slik at vi i 2020 gir 15 prosent av bistanden til utdanning!

På den måten kan verdenssamfunnet samarbeide på et høyere nivå om utdanningskrisen i verden. På den måten kan flere barn få en sikker og trygg utdanning, og de kan bygge landet sitt opp fra fattigdom og kriser.

Erna, led flokken mot målet! Øk utdanningsbistanden slik at vi i 2020 gir 15 prosent av bistanden til utdanning!

Gjør slik at Norge går frem som et godt eksempel.

Vi i URO heier på deg!

