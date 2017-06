Vi bekjemper ikke kroppspress ved å snakke om det | Eline Sevheim Enes

Jeg skal være rask. Jeg tror ikke dette temaet trenger en lang introduksjon.

Mitt ønske er at vi bare kan slutte med denne kroppspressdebatten, i hvert fall en liten stund.

Det er sommer, og dersom noen føler de må, kan vi starte på den igjen etter ferien.

Jeg skjønner for øvrig at de post-it-lappene som henger rundt omkring, er ment for å ta fokuset bort fra kropp, men for meg er det bare enda en påminnelse.

Kroppsform ikke viktigst

Jeg vet at Instagram-bildene med emneknagger som med vilje er ment som et lite stikk mot bikinimodellene, er ment som en god greie, men de er også bare enda en påminnelse. Ikke bare er de ekstra påminnelser.

For meg fremstiller på en måte disse bildene det som at du er god nok selv om du ikke er tynn eller har sprettrumpe. Men det er jo helt feil.

Jeg kan ta mine elskede venner som eksempel. De er ikke gode nok på grunnlag av hvordan de ser ut, de er gode nok fordi de har forskjellige drømmer, mål, meninger, og vi har det utrolig gøy sammen.

Det at de har forskjellige kroppsformer, blir jo bare helt absurd å ta med i «vurderingen».

Skal ta mitt eget råd

Hvis man vil legge ut et «motbilde» for å presisere at man er god nok, selv om man ikke ser ut som en supermodell, så kan man godt det.

Men min selvtillit eller selvbilde blir ikke bedre, og kroppsfokuset blir ikke mindre av den grunn.

All PR er god PR. Det ble kanskje litt feil, men du skjønner?

Ved å skrive dette leserinnlegget gjør jeg det samme som de jeg på en måte har kritisert litt: Jeg prøver å få slutt på det enorme kroppsfokuset ved å snakke mer om det.

Men jeg skal ta mitt eget råd, og jeg håper dere vil være med.

