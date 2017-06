Vi kan ikke alltid skylde på dem som ikke inviterer | Torunn Strand Bølviken

Torsdag 22. juni skrev Kjersti Owren og Bodil Jenssen Houg et svar til jente (17) som tirsdag 20. juni skrev at hun ikke hadde noen å henge med, og at hun ble vitne til vennene som koste seg på tur uten henne, på Snapchat.

De skriver at det er viktig at hun vet at hun ikke har gjort noe galt, og at det ikke er hennes feil at hun blir ekskludert.

Inviterer ikke slemme mennesker

Det er selvfølgelig en helt forferdelig følelse å bli ekskludert, og jeg er helt enig i at ingen skal måtte oppleve ensomhet og utestengelse.

Likevel synes jeg ikke at vi alltid kan si at den som føler seg frosset ut, er helt uten skyld. I mange tilfeller er det sikkert sånn, men det er også tilfeller hvor det ikke er slik.

Jeg kjenner som nevnt ikke historien til jente (17), men uttaler meg på generelt grunnlag.

Alle har opplevd å møte mennesker man ikke liker, mennesker som er lite hyggelige, kontrollerende eller rett og slett slemme. Da inviterer man ikke dem med på tur.

Det hjelper ikke å si til disse menneskene at de er uten skyld og at de blir urettferdig behandlet.

Noen ganger må man også gå i seg selv. Det er kanskje litt hardt å si, men det er det som er sannheten, og det er det som kan hjelpe.

Må oppfordre til inkludering

Jeg har hatt venner som har tatt med andre inn i gjengen fordi de ikke har hatt noen venner selv.

I begynnelsen er det alltid veldig hyggelig med nye mennesker, men etter en stund er det ikke alltid like hyggelig lenger.

Hvor raus og inkluderende skal man være når det går ut over egen trivsel?

Skal jeg fortsette å invitere et menneske som jeg får det dårlig av å være med?

Det er en vanskelig problemstilling, men jeg har sett vennene mine fortsette å være venner med folk som ikke er bra for dem, kun fordi de ikke har noen andre.

Det er heller ikke greit. Vi må snakke sammen, fortelle hverandre hva vi liker ved hverandre, og tørre å si hva vi ikke liker.

Det må være lov ikke å ville være venn med noen, selv om det er sårt for den det gjelder.

Vi må selvfølgelig oppfordre folk til å være inkluderende og prøve å bli venn med dem som ikke har noen, men vi kan ikke alltid legge skylden på dem som ikke inviterer, det hjelper ikke.

