Kjære Nanna.

Eksen min ga meg herpes. Nå skjemmes jeg ekstremt.

Jeg er redd for at jeg ikke kan være i et forhold med noen igjen, at ingen vil være glad i meg på grunn av dette, eller at jeg vil bli hengt ut og avvist hvis jeg forteller det til noen.

Annenhver film jeg ser, så lages en vits om hvor tåpelige folk med herpes er. Vennene mine ler, men hos meg svir den vitsen dypt.

Hvordan takler man en så tabu sykdommer? Hvordan hindrer jeg at det kommer i veien for selvtilliten min?

Hilsen jente (21)

Kjære jente (21),

tusen takk for spørsmålet ditt.

Jeg er hverken sykepleier eller lege og vil derfor ikke skrive detaljert om herpes her, men jeg anbefaler deg og alle andre å lese her på Sex og samfunns nettsider. De skriver godt og utfyllende om alt man trenger å vite angående herpes og smitte.

Monica Strømdahl

Det finnes to typer herpesvirus, HSV-1 og HSV-2, og mange tror kanskje at det ene gir munnherpes, mens det andre gir gentialherpes, men dette stemmer ikke.

Begge virusene kan gi begge type utsalg, og de kan også kryssmitte. Det vil si at dersom en person med munnherpes gir munnsex, kan personen som får munnsex bli smittet og dermed få genitalherpes.

80 prosent får herpes

Det er lett å bli skremt og bekymret når man får en seksuelt overførbar infeksjon (SOI), og det kan være vondt å oppleve at det er noe som andre tuller og ler av.

Den eneste måten å knuse tabuer på, er å få kunnskap og snakke om det som er tabu. Du skriver at du er redd for å bli hengt ut og avvist dersom du forteller noen om dette, men visste du at cirka 80 prosent av Norges befolkning smittes med et av de to herpesvirusene i løpet av livet?

Herpes er altså en meget vanlig infeksjon, og litt flåsete sagt så skal det mye til å ikke bli smittet i løpet av livet. Kanskje er det også derfor du ser at det så ofte snakkes om herpes i filmer?

At det er vanlig, betyr ikke at det ikke er ubehagelig, og du er nok ikke alene om å bekymre deg, men jeg håper at å se disse tallene kan gi deg en større trygghet slik at det ikke kommer i veien for selvtilliten din.

Ingen krav å fortelle

Herpes arter seg forskjellig hos alle. De fleste som blir smittet, får aldri utbrudd med sår, og vet dermed ikke at de har det, andre får utbrudd én gang i løpet av livet, mens noen får flere utbrudd.

Du skriver ikke hvorvidt du har vært hos legen, men hvis ikke du har det, vil jeg anbefale deg dette, slik at du får medisin du kan ha liggende dersom du skulle få nye utbrudd. Disse vil både kunne dempe smertene og korte ned ubehaget.

Det er ingen ting med herpes som gjør at du ikke kan ha forhold og/eller partnere i fremtiden.

Herpes er ikke farlig, og i motsetning til for eksempel klamydia er det ikke krav om at du må fortelle noen om at du har det, her kan du kjenne etter og velger selv hva du synes er riktig og komfortabelt.

Så kjære jente (21), takk for at du skriver til meg slik at vi sammen kan knuse tabuer. Herpes kommer ikke til å ødelegge for fremtidige forhold, og dersom noen skulle bli skremt, så be dem lese seg opp, det er meget mulig at de har det selv uten å vite om det.

Håper du fant litt hjelp og støtte i dette svaret, fortsatt god sommer!

Hilsen Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)