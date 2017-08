Heidi (17) anbefaler: En serie-basill det er vanskelig ikke å bli bitt av, og en hemmelig øy «uten» nordmenn

Kjeder du deg, eller er du nettopp ferdig med alle sesonger av favorittserien din? Trenger du å oppdatere spillelisten, eller vil du kanskje prøve noe nytt på fritiden?

I spalten «Ungdommen anbefaler» deler de unge sine tips. Det skal de gjøre hver lørdag.

Denne uken: Heidi Åsheim (17) fra Bamble

Filmer å se:

1. Letters To Juliet (2010)

Dersom du er hypp på litt romantikk, men ferieflørten ikke gikk som planlagt, kan denne filmen (kanskje) være redningen.

Om du liker Italia, vil denne filmen garantert styrke kjærligheten din til landet. Selv begynte jeg å planlegge reisen min til Toscana med en gang rulleteksten kom opp.

2. Mrs. Doubtfire (1993)

Om du aldri har sett denne klassikeren med Robin Williams, ville jeg funnet frem Netflix straks og begynt å se. En bitter skilsmisse gjør at Daniel fratas omsorgsretten til barna sine. Ettersom Miranda (tidligere ektefelle og mor til barna) jobber mye, må hun skaffe en barnevakt, og Daniel kommer opp med en smart plan. Her går det nesten ikke an å ikke le!

Robin Williams arrives to Clive Davis' 2005 Pre Grammy Awards Party at the Beverly Hills Hotel in Beverly Hills, Calif. on Saturday Feb. 12, 2005. (AP Photo/Chris Polk)

TV-serie å binge:

Gilmore Girls (2000-2006):

Er det noe som roer meg når jeg trenger litt lett underholdning, så er det denne velkjente serien fra 2000.

Gilmore Girls er serie der vi følger mor og datter gjennom gode og vonde tider. Lorelai får datteren Rory da hun uventet blir gravid bare 16 år gammel. Serien starter da Rory er 16 år gammel og skal begynne på videregående.

Jordan Strauss / TT / NTB scanpix

Her er det massevis å plukke ut av humoristiske scener og sarkastiske toner, men aller mest får vi se de typiske fasene en tenåring går igjennom.

Men jeg advarer deg – med en gang du er blitt bitt av Gilmore-basillen, er det veldig vanskelig å slutte!

Musikk å lytte til:

Sigrid:

Denne jenta fra Ålesund er kanskje bare 20 år gammel, men hun har allerede rukket å bli anerkjent verden over med sin debutsingel «Don’t Kill My Vibe». Sjekk ut EP-en hennes med samme tittel på Spotify. Den akustiske versjonen er nydelig. Nå håper jeg bare at hun snart får sin helt egen konsert i hovedstaden. Da er det i hvert fall ikke noen tvil – dit skal jeg!

Magnus Knutsen Bjørke

Bøker å lese:

Napoli-kvartetten av Elena Ferrante:

Dette er fortellingen om et helt spesielt vennskap mellom to jenter. Vi følger Elena, eller Lenú som hun også blir kalt, beskrive vennskapet sitt til Lila (Rafaella). Jeg elsker hvordan Ferrante skriver så livlig. Man blir helt oppslukt. Det er ikke rart at disse bøkene er kritikerrost av store aviser og personer over hele verden! Gi den en sjanse, jeg lover – du vil ikke angre!

Sted å dra på ferie:

Gozo, Malta:

Du tar ferge som tar omtrent tre kvarter fra fergekaia på Malta. Øya er liten, noe som gjør at det ikke er lange avstander med buss eller bil fra den ene sida til den andre. Hovedstaden Victoria byr på et rikt innhold av shoppingmuligheter.

Kleiven, Paul / SCANPIX

I Xaghra finnes øyas kanskje fineste strand – Ramla Bay. Her er det folksomt om sommeren, krystallklart turkist vann og glovarm (rød) sand! Vi har pleid å bo i den lille havnebyen Marsalforn-Hyggelige folk er det også, og lite nordmenn generelt. Et godt avbrekk. Det er ikke uten grunn at vi har valgt å tilbringe hele åtte somre på denne øya!