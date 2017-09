Kjære Aksel!

Jeg tror jeg har innsett i det siste at jeg kanskje sliter litt?

Alt er så tungt, og jeg er aldri langt fra å gråte. Jeg sliter veldig med studiene, klarer ikke å fokusere på noe som helst og vil helst bare ligge i sengen hele dagen.

En venn av meg sier jeg kunne ha hatt godt av psykologhjelp. Men hvordan er det en går frem for å klare å få til det?

Jeg føler problemene mine er for små og latterlige til å kunne kreve hjelp. Hvordan kan jeg akseptere at jeg kanskje har problemer, og fortelle venner og familie om dette uten å føle meg teit og oppmerksomhetssyk?

Hilsen jente (20)

Kjære jente (20)

Det høres ut for meg som at du ikke har det så godt. Å hele tiden gå rundt og føle seg på nippet til å gråte – nesten som om man renner over – tyder på at man kjenner på noe vanskelig.

Da er det ikke rart om det også går utover studier og oppmerksomheten.

Så virker det som du også er litt hard mot deg selv for at du har det sånn. Nesten som om du ikke har rett til å ha det vanskelig og ta plass.

Da skjønner jeg godt at det frister å bli hjemme i sengen, men da blir det også vanskeligere å få forståelsen, anerkjennelsen og omsorgen du trenger.

Alltid noen som har det verre

Mange som søker psykisk helsehjelp, føler at sine problemer er for små, og er redde for å ta plass og oppmerksomhet fra andre – akkurat som deg.

Min erfaring er de som kjenner ekstra mye på dette, strever med å lene seg på andre.

Så det sier kanskje noe om problemet i seg selv? Er du ofte litt hard mot deg selv? Kanskje du er blitt møtt på en måte som får deg til å føle at du må klare deg på egen hånd? Eller som om det du føler egentlig er feil, og du bare må huske på alle andre som har større problemer enn deg?

Uansett hvor vondt vi har det, vil vi alltid finne noen som har det verre enn oss – enten i vennekretsen, samfunnet eller andre steder i verden.

Det er imidlertid ingen god trøst når man har det vanskelig. Da føler man seg ikke bare dårlig, men også egoistisk som har det sånn.

Greit om tårene renner

Det å ha det vondt er en vanlig del av et menneskes liv, men vi kan og bør ikke håndtere alt på egen hånd.

Jeg er enig med vennen din om at du burde snakke med noen om dette. Magefølelsen min sier at du ikke har det lett i det hele tatt, men at det er vanskelig for deg å forstå helt hva det er som gjør det slik.

Det enkle er ofte det beste. Prøv først å si det til en du stoler på: «Jeg vil snakke med deg om noe. Jeg har det ikke så bra for tiden, og tror jeg trenger å prate med noen om det».

Om tårene kommer, så er det helt greit. Det viser bare at det er viktig for deg.

Hvis du ønsker psykolog, kan du gå til fastlegen din og be om henvisning til offentlige psykisk helsetjenester. De fleste fastleger vet hva man bør spørre om og kartlegge.

Siden du er student, er det også mulig at du har tilgang på psykolog gjennom studiestedet ditt. Dette kan du nok få svar på nettsidene eller hos administrasjonen. Private psykologtjenester er også et alternativ i de fleste byer.

Jeg ønsker deg lykke til med å få hjelpen du fortjener.

Hilsen Aksel, psykolog