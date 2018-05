Å forby atomvåpen er ren idealisme | Tage S. Jensen

Vår verden blir dessverre mer og mer utrygg. Retorikken blir tøffere og skarpere, samtidig som en av våre nærmeste allierte oppfører seg alt annet enn normalt. Norge må ta utfordringene på alvor, for konsekvensene kan bli fatale. Ikke kun for oss, men for hele verden.

Kerim Jabers (AUF) forslag på Si ;D 11. mai om atomvåpenforbud er imidlertid ikke annet enn ren idealisme.

Faren for atomkrig utgjør i dag den største trusselen mot menneskeheten, men vi er nødt til å innse at atomvåpen er kommet for å bli. Det er ikke en ønsket eller ideell situasjon, men vi må ta utgangspunkt i verden slik den faktisk er.

Bidrar til å opprettholde verdensfred

Bombingen av Hiroshima og Nagasaki i 1945 rystet hele verdenssamfunnet, og siden da har svært få stater gått til krig mot hverandre. Frykten for masseødeleggelse har bygget opp en høy terskel for å erklære krig mot en annen stat, og dermed bidrar atomvåpen, paradoksalt nok, til å opprettholde verdensfred.

Dette gjør diplomatiske løsninger langt mer attraktive enn militære, og derfor kan ikke Norge gå med på et forbud. Vi kan imidlertid legge til rette for gjensidige og forpliktende nedrustningsavtaler mellom stormaktene og forebygge at atomvåpenteknologien sprer seg videre – som for eksempel til terrororganisasjoner.

Sparker inn åpne dører

I tillegg kan man argumentere for at folkeretten allerede forbyr bruken av atomvåpen, blant annet gjennom Genèvekonvensjonen om krigføring mellom stater. Dermed blir ønsket om et atomvåpenforbud som å sparke inn åpne dører.

Unge Høyre har aldri ansett atomvåpen som en god løsning, men vi er nødt til å være realistiske. Verden blir hverken fredeligere eller fri for atomvåpen ved at vi går inn for et forbud, og derfor sier Unge Høyre nei til atomvåpenforbud.