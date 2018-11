I en borgerkrig som fyller tre år i år, der titusener av menneskeliv har gått tapt, millioner er jaget på flukt og like mange er tvunget i nød, er det fortsatt mer plass i mediene til hvordan Kardashian-familien flyktet fra skogbrann enn om krigen i Jemen.

Syria og Libya, ikke Jemen

Privat

Hvorfor er det slik? Hvorfor får vi lese så mye mer om noen kriger enn andre?

I Syria var det de vestlige, østlige og regionale stormaktene som kjempet om innflytelse og makt. Kanskje var det nettopp dette som skapte så mye oppmerksomhet rundt borgerkrigen. Det samme gjaldt også Libya – der NATO hadde sin offensiv.

Flere millioner mennesker er i nød og har hverken tilstrekkelig tilgang på rent vann, mat eller medisiner. Blant disse er det millioner av barn som lider av underernæring, mens to rivaliserende stater, Saudi-Arabia og Iran, kjemper om makten i landet.

Isolert fra alle kanter

Da landet ble isolert fra alle kanter, og katastrofen ble forverret fra dag til dag, fikk vi heller høre om metoo og om den blåblå regjeringen skulle kutte ut skolefrukten eller ikke.

Er dekningen av en krig avhengig av at stormaktene har interesser der? Hvor var FN, vår «fredsmegler», og stormaktene da kvinner ble drept, barn bombet og uskyldige mennesker myrdet?

Et terrorangrep i Europa får mer oppmerksomhet enn det krigen i Jemen har fått. Hvorfor? Er ikke et menneske i Midtøsten verdt like mye som et menneske i Europa?

Hvorfor må barn i Jemen våkne opp til bomber som faller, og barn i Norge til snø?

Vi som lever i Europa, og spesielt i Norge, er evig utakknemlige for at vi har et så trygt og rettferdig sted å vokse opp i. Dessverre er ikke realiteten den samme for folk i Jemen.

