Mamma og pappa skilte seg. Det knuste hjertet mitt.

Jeg visste aldri hvordan jeg skulle beskrive smerten. Smerten som traff det øyeblikket jeg forstod at vi ikke lenger skulle være en familie.

Det øyeblikket jeg forstod at jeg ville ha to inngangsdører, to tannbørster og to senger.

Der jeg skulle legge hodet på puten hver kveld og føle meg trygg. Føle meg hjemme.

Går det egentlig an å føle seg hjemme i et hus som allerede er halvtomt?

Biter av kontroll

Mamma og pappa skilte seg for åtte år siden. Det knuste hjertet mitt. Et stabilt hjem skulle bli til to ustabile.

Hvordan skal man beskrive smerten?

Smerten knyttet til at de to personene du elsker høyest i verden, ikke lenger elsker hverandre.

Det var som en kjærlighetssorg. Som et umulig puslespill som mangler biter.

Biter jeg ikke vet hvor er. Biter jeg ikke vet om jeg noen gang vil få tilbake. Biter av kjærlighet og trygghet.

Jeg har prøvd å fylle smerten med biter av kontroll.

Noen større enn andre. Mindre biter av popularitet og alkohol. Større biter som spisevansker og et usunt forhold til trening.

Jeg har hatt et usunt fokus på det ytre. Jeg har dukket ned i skolearbeidet.

Jeg har prøvd å perfeksjonere alt som kan perfeksjoneres.

Jeg har slitt meg selv ut med alle kontroll-bitene som ikke passer inn i mitt knuste hjerte.

Fakta: Her kan du få hjelp Hvis du sliter med din mentale helse, kan du ringe en av følgende telefoner: Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321 Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 Kirkens SOS: 22 40 00 40 (har også chattetjeneste: soschat.no) Her kan du sende inn spørsmål eller lese svar på andres spørsmål: Ung.no/oss Røde Kors: korspahalsen.no Si det med ord (Mental Helse)

Vonde følelser

For ingen kanter finner hverandre. Ingen kanter passer.

Bitene jeg har brukt, hører ikke hjemme i mitt hjerte.

De er bare forsvarsmekanismer som hjelper meg å håndtere de vonde følelsene. Det jeg egentlig kjenner på, er lengsel, uro og skuffelse.

Ingen form for tvang kan hindre at disse følelsene kommer tilbake.

Jeg kan ikke tvinge meg selv til å ha det bra. Til å hoppe over det som er vondt.

Kontroll er blitt et svekket ord. Kontroll mistet all sin makt. Jeg har skjønt at ingen form for kontroll noen gang ville vinne kampen mot følelsene.

