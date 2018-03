Fakta: Serie: Ut i verden I denne debattserien forteller norske ungdommer om hvordan de har taklet livet i et annet land og annen kultur. Ragna Bakås Sørlundsengen har bodd i Cape Town i tre år, og hun reiser tilbake til Norge i 2019. Studier: Honours Economic History, Universitetet i Cape Town Favorittmat fra Sør-Afrika: Braai (sørafrikansk grilling) Reisetips: Gå på fjelltur til Lions Head, besøk vingårder og ta turen til West Coast National Park.

Cape Town. «The Mother City». Afrikas svar på Los Angeles. Yrende kulturliv med restauranter i verdensklasse, musikk og filmindustri, vakre strender, godt klima, storslagen natur og ikke minst mer enn 140 vingårder mindre enn en time fra Cape Town sentrum.

Dessverre er det ofte en bakside av medaljen.

I 2015 var det ikke nok strøm i hele landet. I 2016 ble universitetene stengt og forsinket i månedsvis på grunn av protester. I 2018–2019 går Cape Town mest sannsynlig, som verdens første storby, tom for vann. Dårlig, til tider katastrofal, politisk styring og planlegging er årsaken til de fleste av problemene.

3, 7 millioner mennesker blir berørt

Først var «Day Zero» i april, så juni, og nå er krisen utsatt til 2019. På grunn av vannsparing privat og i næringslivet har vi karret oss til noen måneder til. Likevel er det ikke lenger spørsmål om vi går tomme for vann, men når. Med mindre det blir historisk regnsesong i 2018, skrus snart vannkranene til 3,7 millioner mennesker i Cape Town av. Om under et års tid står jeg nesten garantert med en 23 liters tank i kø ved en av byens planlagte 200 vannstasjoner. Der kommer militæret også til å være.

Det som er frustrerende, er at vannproblemet til Western Cape åpenbart ikke kom over natten. Det er noe regjeringen har visst om lenge.

2015, 2016 og 2017 var de tre dårligste regnsesongene Sør-Afrika har opplevd på 300 år. Likevel ble veldig få seriøse tiltak innført før langt ut i 2017. Da var det allerede for sent.

De rike bydelene favoriseres

Lenge fylte rike sørafrikanere opp badekar or basseng uten å ofre en tanke til dem som nå må gå kilometer for å hente vann. I de fattige områdene utenfor Cape Town har provinsregjeringen installert vannmålere som kutter vannforsyningen til husstander som bruker over 350 liter i måneden. Vannet blir derimot ikke stengt i de rike bydelene hvor man fortsatt bare kan betale for seg om man går over kvoten.

Sykdommer kommer til å florere på grunn av dårlig vannkvalitet, og vi ser tydelige tegn på det allerede. Det er igjen ikke noe problem for dem som har privat helseforsikring, men disse utgjør bare maks 20 prosent av befolkningen pr. 2017.

Det brutale er at som norske studenter kommer vi mest sannsynlig ikke til å merke mye forskjell. Vi dusjer kortere og vasker mindre klær, men vi drar igjen etter et par måneder. Sørafrikanere må bli værende og lite tyder på at vannrasjonen på 50 liter pr. person kommer til å øke de neste årene.

Dårlig politisk planlegging

Det er så frustrerende tydelig at dårlig politisk planlegging og styring er årsaken til den kommende katastrofen. Hadde tiltak blitt innført og fulgt opp, ville vi hatt vann. Det er de som allerede har det tyngst som kommer til å få det tyngre.

Hadde søk etter nye vannkilder blitt prioritert og saltvann til ferskvannsstasjoner blitt bygd, ville det vært vann.

Tidligere president Jacob Zuma har for eksempel fortsatt ikke betalt tilbake de 70 millioner kronene det er bevist han brukte på oppgradering av privat bolig, selv om høyesterett krever det. Det beløpet hadde ikke reddet Cape Town, men det er også bare et av altfor mange eksempler på offentlige midler som går med i det store korrupsjonssluket.

Vi lærer hvor heldige vi er

Man lærer enormt mye av å være i utlandet, og spesielt et sted som Cape Town. Vi lærer hvor heldige vi er som har gratis utdanning og vann i springen. Man kaster mindre mat, for du ser hvor mange som ikke har det. Man blir mer oppmerksom på hvordan samfunn blir ødelagt av korrupsjon, og at det fører til store økonomiske forskjeller og ulike muligheter for fattig og rik.

Man blir rett og slett ydmyk, men også ganske sint på all urettferdighet man hver eneste dag ser rundt seg. Jeg er glad for at jeg har brukt tre år i Cape Town og anbefaler alle som ønsker en fantastisk opplevelse og litt tøff læring, å ta seg en tur. Bare husk 50 liter vann om dagen!

