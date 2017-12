Årets julekalender i Aftenposten har tema «Livsvisdom fra ungdommen».

Dagens luke er skrevet av Omar Akhtar (20) fra Moss.

Noen uker etter at jeg hadde begynt på videregående i 2013, bestemte jeg meg for at jeg måtte utfordre meg selv mer. Løsningen på det var drastisk – jeg bestemte meg for å dra på utveksling til Canada.

Vel fremme i den lille fjellandsbyen Pemberton i British Columbia den 26. august 2014 slo det meg for fullt at jeg som egentlig ikke turte å gå i en klasse der jeg ikke kjente noen, nå skulle tilbringe nesten et helt år i et land jeg aldri hadde vært i før.

Der og da likte jeg å tro at jeg klarte meg utrolig bra.

Venner er familien

Men når jeg tenker tilbake på det nå, skjønner jeg hvor reelt kultursjokket var. Som når jeg de første fem ukene ikke sa stort mer enn «yes», «no», «please», «thank you» og «hello», mens sosialiseringen i stor grad gikk ut på å spille eller leke med mine vertssøsken på tre og fem.

Da skolen omsider begynte, var jeg ivrig etter å se om prosjektet mitt om å utfordre meg selv ville lykkes, eller om jeg måtte ta «the walk of shame» tilbake igjen til Norge etter noen få måneder.

For å holde det kort: Det ble en megasuksess.

Jeg lærte så ufattelig mye mens jeg bodde i Pemberton, og jeg fikk god kontakt med mange mennesker som jeg fortsatt er god venn med i dag.

Men jeg ville aldri klart meg uten venner i Norge som holdt kontakten og var klare til å hjelpe uansett hva det var. At venner er familien du velger selv, var en av de lærdommene jeg satte aller mest pris på å oppdage.

Sosiale problemer

Men ikke alle erfaringene jeg fikk i Canada, var like positive. Pemberton grenser til flere indianerreservater, der det finnes store sosiale problemer.

Det gjorde vondt å vite at enkelte av de nye vennene mine derfra planla å droppe ut av skolen eller ikke visste hva de skulle gjøre med livene sine. De hadde nemlig ikke råd til å studere.

Vi skal være ekstremt glade og takknemlige for at vi bor i Norge der vi faktisk har en stor og velfungerende velferdsstat, som sikrer at nesten samtlige innbyggere har et minimumsnivå for levestandard.

Tid er mangelvare

43 uker, ti måneder og fire årstider. Tiden i Canada gikk så mye fortere enn jeg først hadde antatt.

Dagene i begynnelsen av utvekslingsperioden min der jeg med desperasjon talte ned til tidspunktet jeg kunne vende tilbake igjen til Norge, ble raskt byttet ut med stressende dager der jeg talte ned til dagen jeg måtte gi slipp på det nye livet jeg hadde bygd i et helt annet land.

Den aller største lærdommen som kom ut av utvekslingen min, er at tid er en mangelvare, og at vi alle egentlig har litt godt av å hive oss rundt iblant og gå utenfor komfortsonen.

