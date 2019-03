Hvis vi skal ha sjans til å nå 1,5-gradersmålet, har vi ett år på oss på å endre kurs. Ett år på å redde fremtiden.

Jeg tror ikke ett sekund at politikerne og makteliten kommer til å få ut så mye som en finger før det er altfor sent.

Noe har allikevel endret seg det siste halvåret. Helt siden Greta Thunberg satte seg ned utenfor den svenske riksdagen og streiket for klimaet, har det strømmet på med engasjert ungdom som ønsker å sette ned foten mot klimaranet av fremtiden vår.

Vi er en del av en global bevegelse som blir større hver eneste dag. I dag streiker hundretusenvis av ungdommer for klimaet over hele verden.

Den 22. mars kommer tusenvis av norske ungdommer også til å skulke skolen. Poenget ser allikevel ut til å gå både mediene og politikerne hus forbi.

Ikke født ennå

I stedet for å fokusere på de nødvendige endringene vi så sårt trenger, setter mediene fokus på om streik gir gyldig fravær eller ikke.

I stedet for å ta innover seg budskapet fra streikende ungdom, snakker regjeringen om streik er en «dårlig løsning» og inviterer oss til «Ungdommens klimatoppmøte» for å «lytte» til oss.

Jeg er ikke interessert i å være på klimatoppmøte med en regjering som skryter av å dele ut rekordmange oljelisenser, som mener den som skal slukke lyset på norsk sokkel, ennå ikke er født, som fortsatt tillater sjødeponi og som ønsker å utvide Gardermoen så nordmenn kan fly enda mer enn vi allerede gjør.

Fører ikke frem

Hvis regjeringen var interessert i å lytte til oss, hadde de fått med seg budskapet vårt for lenge siden. I stedet gjør de alt annet enn det ene vi faktisk trenger: handling.

Handling er det eneste som kan redde oss. Tomme ord, kortsiktig profitt, ignoranse og selvskryt vil føre oss rett ned i det stupet vi er på vei mot.

Når skal dere begynne å handle? Kan du svare meg på det Ola Elvestuen, Kjell Ingolf Ropstad, Erna Solberg eller Siv Jensen?

Det er rike land som Norge som har bidratt mest til å skape klimakrisen, og vi må derfor gå foran for å begrense den. Det kalles klimarettferdighet og er ypperst nødvendig for at Paris-avtalen i det hele tatt skal fungere. Med andre ord bør Norge være et nullutslippssamfunn innen 6-12 år.

Svart på hvitt

I statsbudsjettet står det svart på hvitt at regjeringen kan sørge for at utslippene våre reduseres med kun 13 prosent innen 2030, og det finnes ingen plan på hvordan oljeeventyret skal ta slutt.

Så i stedet for å snakke om fravær, kritisere metodene våre og invitere oss til «klimatoppmøter», kan dere få opp øynene og ørene deres i stedet?

Det eneste som betyr noe, er handling. Les FNs klimarapport og lytt til forskerne.

Vi må avvikle norsk oljeproduksjon, vi må ivareta naturressursene våre og vi må slutte å fly.

