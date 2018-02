Integrering er ingen lett oppgave. En tilsynelatende lettere oppgave, er å motarbeide integrering, noe regjeringen har bevist gjennom fire og et halvt år.

Mistenkeliggjøring

Rapporten «Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun» som tar for seg opplevd rasisme blant ungdom, viser at 12 prosent av ikke-etniske norske ungdommer blir stoppet regelmessig av politiet for «tilfeldig» kontroll.

De føler seg mistenkeliggjort. En forteller i rapporten at han ble stoppet av politiet mens han tok en kveldstur på sykkel. Da politiet nærmet seg, spurte de: «Veldig fin sykkel du har der… så du har ikke funnet den ute?».

Du skal ikke være rakettforsker for å forstå hva politiet antydet.

Et annet eksempel kom nå i starten av februar. To gutter med minoritetsbakgrunn ble ransaket og fotografert av politiet på Grorud uten god forklaring.

Hindre polarisering

Nå er det viktig vi ivaretar det fellesskapet vi har, og at vi hindrer ytterligere polarisering i samfunnet.

Hvis politiet ikke ser mennesker, men nordmenn og «ikke-nordmenn», tror jeg tilliten til politiet hos minoriteter henger i en tynn tråd.

For å holde tilfeldige kontroller under oppsyn og styrke tilliten til politiets arbeid, må all ungdom som kontrolleres få en kvittering av politiet for hendelsen.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.