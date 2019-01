Forrige helg hørte vi nok en gang om båtflyktninger som ble reddet av den spanske kystvakten. Mange folk fra Syria, Afghanistan og Irak opplever krig. De flykter fra hjemlandet sitt til Europa i håp om å få et bedre liv hvor de kan være trygge, uten å være i fare for å bli drept.

Blir de alltid tatt godt imot? Nei! Mange europeiske land slipper ikke flyktningene inn i landet. Norge er et av dem.

I stedet gir vi ansvaret til land i Sør-Europa, for eksempel Hellas, som er enda fattigere enn oss.

De blir stuet sammen i flyktningleirer der de har et lite område å bevege seg på, pluss dårlig med mat, drikke og husly.

På toppen av det hele er Norge med på å sponse noen av disse leirene. For eksempel Moria-leiren på den greske øya Lesbos. Ærlig talt!

Hvis europeere kommer til landet vårt, vil vi gjerne tilby dem jobb og bolig. Men hvis folk kommer fra andre deler av verden, så er det visst greit at de blir satt i flyktningleirer der det er kaldt, hvor barna ikke får gå på skolen og hvor de blir behandlet som kriminelle eller dyr. Det er diskriminerende! Det er ille nok at vi mennesker behandler dyrene så dårlig, men at vi skal behandle medmennesker på samme måte, det blir å trekke strikken så langt at den ryker.

Tiden er inne for å protestere! Tiden er inne for at regjeringen skal skjerpe seg og ta ansvar for at folk som flykter fra krig, blir tatt godt imot, slik som norske flyktninger ble tatt godt imot da de flyktet fra Norge under andre verdenskrig.

Vi har råd til å ta imot flere flyktninger i Norge. Erna Solberg, vis omsorg!

