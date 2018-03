Jeg er en person. Akkurat som alle andre. Et menneske. Jeg har øyne som jeg ser med. Jeg har munn, ører og nese som jeg bruker til å snakke, høre og lukte med.

Jeg har bein og armer som jeg kan bevege, bruke til forskjellige ting. Jeg har hender med fingre som har negler, som jeg biter.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg er akkurat som alle andre, men det er én ting jeg er veldig glad for at jeg, og bare jeg, har. Mine egne tanker.

Tanker som bare jeg vet om, og ingen andre. Tanker som kan utestenge meg fra hele verden.

Noen ganger kan jeg føle meg som i en innestengt boble. En fugl, trang til luft.

Eller noen ganger at jeg drukner. Drukner i en dyp, mørk og kald sjø. Tanker får meg til å lure. Lure på hvorfor vi er her. Her i denne merkelige verdenen. Hvorfor er jeg meg?

Jeg er en jente. En jente på 13 år. Jeg har mine egne tanker.

De er ikke nødvendigvis positive, det er også en del negativitet. Stemmer. De kan nesten høres ut som små stemmer inni hodet mitt. Ikke bare én, men flere. Ikke alle er enige.

Et hi med bier inni hodet mitt, kan det nesten være. Zzz. Zzz.

Andre har også sine egne tanker som bare de vet om. Det er ganger hvor noen av disse biene blir sluppet ut.

De kan stikke. Hardt. Veldig hardt. Så hardt at de kan begynne å kvele andre, og det irriterer meg.

Biene kan kvele så hardt at de til slutt tar over. De kan gjøre deg mindre selvsikker, ensom. Du er ikke deg lenger.

Biene kan til slutt gjøre et sete tomt i et klasserom. Et tomt og ensomt sete bakerst i klasserommet. Zzz.

Aftenposten kjenner skribentens identitet.

