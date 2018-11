Traumebehandlingen jeg fikk etter overgrepet, reddet livet mitt

Jeg begynte å motta traumebehandling da jeg var 17 år gammel. Da hadde jeg i to år gått rundt med en stor hemmelighet i min lille kropp. Hemmeligheten om at jeg, uken etter at jeg fylte 15 år, ble dratt inn i en bakgate, slått og voldtatt av en fremmed, voksen mann.

Reddet livet mitt

Den første behandlingen tvang meg til å innse at jeg overhodet ikke hadde noe skyld i det som skjedde. Jeg fikk flyttet skammen vekk fra mine egne skuldre og dit den hørte hjemme. Uten traumebehandlingen ville jeg ikke vært der jeg er i dag. Jeg hadde ikke klart å fullføre videregående eller begynt å studere. Jeg hadde ikke klart å få meg jobb. Jeg hadde ikke klart å engasjere meg i politikk og i frivillige organisasjoner. Uten traumebehandling ville jeg ikke fått kontroll på angsten eller fått fri fra de konstant vonde tankene.

I år er jeg en av de 4000 frivillige som er med på å arrangere årets Operasjon Dagsverk. Ungdom over hele verden skal gi en dag av sin utdanning i solidaritet overfor andre ungdommer. I år som i alle år siden 1964.

Årets prosjekt går til traumebehandling av ungdom. Ungdom som har sittet i militære fengsler. Ungdom som har vokst opp i konflikt og under okkupasjon. Ungdom som ikke har skyld i de overgrepene de er blitt utsatt for. Årets prosjekt går til å fokusere på psykisk helse.

Dette er ikke kontroversielt. Det er ingenting ved årets OD-prosjekt som er spesielt radikalt eller som skiller seg nevneverdig fra tidligere OD-prosjekter. Men fordi ungdommene som skal motta traumebehandlingen, bor i Palestina, er det dessverre mange som den siste tiden har prøvd å stoppe prosjektet.

Boikotten gjør meg kvalm

I Dagsavisen 28. oktober velger Jan Benjamin Rødner, medlem i MIFF (med Israel for fred), å kalle årets prosjekt for en fordekt terrorfinansiering. I tillegg har MIFF brukt flere hundre tusen kroner på annonser i landes største avviser hvor de forsøker å undergrave ODs troverdighet, og hvor de oppfordrer norske elever til å boikotte solidaritetsaksjonen.

MIFF har med andre ord brukt hundretusenvis av kroner på å hindre palestinske ungdommer å motta behandling for traumer, overgrep, angst og depresjon. Det gjør meg kvalm.

Alle fortjener det jeg fikk

Vi har de siste årene endelig begynt å ta psykisk helse på alvor her i Norge. Vi forstår viktigheten av å ha en god psykisk helse.

Når et overveldende flertall i Elevtinget stemte for årets prosjekt, er det tydelig at norsk ungdom mener at rett på psykisk helsehjelp bør gjelde alle, uansett hvor du kommer fra og hvilken situasjon du er født inn i.

At noen prøver å undergrave dette engasjementet ved å få det til å handle om noe det absolutt ikke er, er for meg umulig å forsvare.

Selv om årets Operasjon Dagsverk jobber for palestinsk ungdom, betyr det ikke at de jobber mot Israel. Operasjon Dagsverk og KFUK-KFUM Global har gjentatte ganger vært tydelige på at de tar kraftig avstand fra alle former for rasisme, og at de anerkjenner Israel.

Å delta på årets OD-dag handler ikke om å velge side i konflikten. Det handler om å gi en dag av sin utdanning i solidaritet for andre ungdommer, sånn at ungdom skal få den muligheten jeg fikk: Å bli fri fra traumene og få tilbake kontrollen på livet.

Alle ungdommer fortjener frihet til å leve.

Artikkelforfatteren er frivillig i Operasjon Dagsverk. Aftenposten kjenner vedkommendes identitet.

