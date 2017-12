Årets julekalender i Aftenposten har tema «Livsvisdom fra ungdommen».

Dagens luke er skrevet av Kristel Majala (24) fra Finnmark.

At jeg skulle bli eldre enn 18 år, har ikke vært en selvfølge, for jeg var en av ungdommene som befant seg på Utøya 22. Juli.

Historien min med utfordrende mental helse begynte derimot ikke der. Da jeg var barn, kjente jeg på flere følelser jeg ikke klarte å forstå, og det skulle gå år før jeg lærte at det fantes begreper for alt jeg trodde jeg var alene om.

Engstelsen min fikk navnet angst, nedstemtheten navnet depresjon. Men i møte med systemet traff jeg folk som sjeldent løftet blikket sitt fra journalen og sakspapirene mine.

Ingen Vær varsom-plakat

Fra tidlig i tenårene plukket jeg meg selv fra hverandre til minste detalj og fikk et sluttresultat som viste en som ikke passet inn. Det gjorde at jeg følte meg annerledes og skamfull.

Jeg klarte ikke å skille mellom sykdommen og personligheten min lenger, og det opptok det meste av tiden min. Parallelt med terapi drev jeg også en blogg hvor jeg dokumenterte hverdagen min.

Å få anerkjennelse som en kul, lidende tenåringsjente gjorde meg besatt av å eksponere meg på internett, og i bloggverdenen er det ingenting som heter «Vær varsom-plakaten».

I 2011 dro jeg på sommerleir til Utøya. Hjem kom en ødelagt jente. Materialet på bloggen ble mørkere, og lesertallet økte.

Privat

Samtidig som jeg ønsket å distansere meg fra å være et terroroffer, var oppmerksomheten så god og trygg at utleveringen var det eneste som ga mening i en verden der plutselig alt var skummelt.

Til slutt ble innleggene mine så alvorlig lagt merke til at det ble sendt inn en bekymringsmelding til kommunen.

Måtte skjermes fra SoMe

I oppfølgingen etter 22. juli ble det foreslått at jeg burde skjermes for sosiale medier, for den konstante utleveringen der ble så problematisk at den sto i veien for at jeg kunne fungere normalt i hverdagen.

Å skjerme meg betydde at jeg måtte gi slipp på nesten alt jeg antok definerte meg, som i virkeligheten kun var symptomer på sykdomsbildet mitt.

Jeg opplevde en enorm forskjell i møte med det «nye» støtteapparatet som møtte meg etter 22. juli. Her ble jeg først og fremst behandlet som Kristel i stedet for vedtak, som tidligere.

Siden 2011 har jeg rukket å bli en del eldre enn 18 år. Jeg er stolt av bidragene mine i tradisjonelle medier knyttet til opplysning om hvordan jeg og mange av ungdommene hadde og har det etter 22. juli, men jeg er så mye mer enn det.

Definerer personligheten

Jeg er redd andre også ransaker alt av følelser og definerer sin egen personlighet såpass tett opp mot det å være syk, at det er alt de ser ved seg selv.

Redselen ved å miste seg selv gjennom ikke å være syk lenger, kan i verste fall resultere i at man ikke klarer å bli friskere.

Jeg håper at den økte åpenheten om psykiske lidelser fører til at flere får hjelp raskere, men vi må være forsiktige med å sykeliggjøre alle utfordringene det innebærer å være menneske. Vi opplever alle opp- og nedturer.

Uansett hva jeg har måttet og må takle, sitter jeg igjen med å være det beste jeg kan være – meg selv, sykdom eller ikke. Det nekter jeg å skamme meg over.

