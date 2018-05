I sommer var jeg veldig lenge på sykehuset. Det var fordi jeg falt av en tube, en gummiring som var festet til båten. Jeg ble hentet av ambulansehelikopter, som fraktet meg til Ullevål sykehus. Der ble jeg operert i lårbenet for spiralbrudd. Etter operasjonen skulle jeg egentlig være på sykehuset i noen dager, men slik gikk det dessverre ikke.

Jeg ble nemlig sykere etter fire dager på sykehus. Den fjerde dagen fikk jeg veldig vondt i ryggen, høy feber, høy puls og var veldig slapp. Jeg ble svimmel da jeg prøvde å gå med gåstol. Jeg lå for det meste i sengen og prøvde å sove.

Noe som ikke stemte

Det kom en lege inn for å sjekke ryggen min. Såret var fullt av gule prikker. Etter en god stund fant de ut at dette var en infeksjon. Moren min ble veldig redd, og jeg merket at legene var bekymret. Jeg skjønte også selv at dette var alvorlig. Om nettene fikk jeg ikke sove på grunn av kløen. Det var klamt, varmt og ubehagelig. Legene tok tre blodprøver hver dag. De prøvde å finne en type antibiotika som jeg kunne ta for å bli kvitt infeksjonen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Infeksjonen oppsto ved et medisinrør gjennom ryggraden. Der fikk jeg medisiner for smerten. Da jeg ikke trengte røret lenger, tok en lege det ut. Det var fullt av grønn og gul gugge.

På sykehusene er det mange bakterier. Det er flere som blir syke av infeksjoner på sykehus. I løpet av de fem siste årene er opptil 15 prosent av bakteriene ved flere avdelinger på norske sykehus blitt multiresistente. Det betyr at de gjør motstand mot flere typer antibiotika. Bakterien jeg fikk i ryggraden, heter Pseudomonas og er heldigvis ikke multiresistent.

Staten bør gjøre noe

Det er mange grunner til at bakterier sprer seg. Flere bakterier kommer fra pasientene på sykehuset. Leger og andre sprer bakteriene ved at de går fra pasient til pasient. Jeg synes at sykehusene burde holde pasientene mer adskilt slik at faren for bakteriesmitting blir redusert. Ikke alle får sitt eget rom. Dette er skremmende, og sykehusene burde holdes mye renere.

Det er viktig at alle vasker hender og bruker Antibac på hendene når de går til neste pasient. Blant annet kan man ta av skoene ved inngangen. Sykehusene kan også ansette flere vaskehjelper og bli strengere på hvem som får komme og besøke pasientene.

Jeg håper at staten og sykehusene tar tak sånn at færre blir smittet av bakterier.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.