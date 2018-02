Et mye omtalt tema er fraværsgrensen på 10 prosent. Bør den økes, minkes eller bør den i det hele tatt eksistere?

De fleste elever og andre jeg snakker med, mener den ikke hører hjemme på skolen. Jeg mener tvert imot at den gjør det!

Jeg skal innrømme at jeg var skeptisk da jeg hørte at regjeringen skulle iverksette grensen, men i dag er jeg takknemlig for at den eksisterer. Fraværsgrensen har et mål: å få flere elever til å møte opp på skolen.

Ifølge regjeringen har fraværet falt med 30-40 prosent. 30 til 40 prosent!

Hvordan kan noen mene at det ikke er bra?

Det viser seg at skulkerne kommer på skolen, noe som faktisk var målet.

Dersom man er syk, så har man mulighet til å ha 10 prosent fravær. Ellers kan man fint få tak i legeerklæring hos fastlegen.

Grensen ødelegger heller ikke skolehverdagen til elever som måtte psykisk, ettersom de har mulighet til å få tilrettelegging.

Jeg har selv hatt psykiske problemer og vet at jeg ville presset meg mer og kommet på skolen dersom grensen hadde eksistert da jeg var syk.

Jeg mener at fraværsgrensen gjør samfunnet bedre. På grunn av fraværsgrensen skal det mye mer til for at jeg er syk. Og det å møte opp er en del av å bli godt rustet til jobbkarrieren som vil dukke opp om noen år.

At flere dukker opp på skolebenken resulterer i at flere får utdanning og at flere kommer ut i arbeid.

Så: Tusen takk, fraværsgrensen!

