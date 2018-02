Jeg vet at mange var på vei hjem fra trening eller venner da en mann ble truffet av flere skudd på Holmlia. Jeg vet at de følte seg trygge, slik som vi skal ha det. Ingen foreldre skal måtte fortelle sine tiåringer hva de skal gjøre hvis de hører skudd.

Hadde det ikke vært for at jeg fikk tilbud om å bli kjørt hjem den kvelden, hadde jeg mest sannsynlig tatt den ruten hjem like etter at skuddene smalt. Det føles det fjernt og uvanlig. Som sogneprest i Holmlia kirke, Silje Kivle Andreassen, sa: Skyting og knivstikking er ikke hverdagskost på Holmlia.

Vi skal ikke godta at noen tar fra oss tryggheten. Vi skal ikke godta at barn villedes inn i et kriminelt miljø. Vi skal ikke godta at barn brukes til å selge narkotika, at de virvles inn i en vond spiral av trusler, vold og kriminalitet. At barn helt ned til tolvårsalderen brukes som løpegutter for feige voksne som gir blaffen i vårt Holmlia. Feige voksne som kun har egen vinning og ikke Holmlias beste i tankene!

Barna må bli sett

Vi må begynne tidlig. Problemer hjemme kan gjøre det vanskelig å konsentrere seg på skolen. Barn har forskjellige utgangspunkt! Hvis man fra tidlig alder av henger etter i undervisningen kan dette senere føre til en følelse av å stå utenfor samfunnet, på grunn av mangel på mestring.

Dårlig karaktergrunnlag kan lede til følelsen av ikke å ha en fremtid, og da er man i faresonen for å bli plukket opp av kriminelle gjenger. Mange blir fristet av et glansbilde av lettjente penger og et miljø hvor folk tilsynelatende setter pris på deg. Men disse barna betaler en høy pris for oppmerksomheten.

Vi trenger lærere med kompetanse og tid, slik at barna får oppfølging tidlig.

Trenger flere fritidstilbud

Disse barna som føler at de faller utenfor må vi hanke inn igjen! Vi har mange fritidstilbud på Holmlia, for eksempel i sportsklubben, fritidsklubben Bush, Holmlia Yacht Club, ridesenter, korps, kor og bibliotek.

Men vi er mange unge, og trenger flere steder å henge for dem som ikke er interessert i sport eller organiserte aktiviteter! Mange familier har dessuten dårlig økonomi, og problemer med å betale det aktivitetene koster. I tillegg bor en del i hjem hvor det er mange søsken og liten plass til å henge med venner.

Kultur- og fritidstilbudet bør være like mangfoldig som ungdommene som bor her!

Vi har ingen å miste

I denne kampen har vi ingen ungdommer å miste.

Vi bor her på Holmlia i Oslo. Vi stammer fra forskjellige deler av verden, fra ulike kanter av landet. Vi har slått røtter her. Vi er ikke en del av et «dem», vi er en del av et «oss», vi er en del av vårt felles Norge.

