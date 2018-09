Grunnen til at nesten alle norske ungdommer kan engelsk i dag, er fordi vi er omgitt av språket. Vi forholder oss til engelsk på sosiale medier, vi ser på engelske filmer og serier, vi tar til oss informasjon på engelsk overalt. Derfor kommer engelsken naturlig. Men hva med det andre fremmedspråket vi skal lære oss?

Å lære et helt nytt språk er veldig krevende nettopp fordi man ikke er omgitt av det i hverdagen. Raske tavlegjennomganger av grammatikk og gloser, sporadiske muntlig øvelser og gruppearbeid med andre som er på samme nivå som deg selv: Det gjør deg ikke kapabel til å forstå eller snakke språket. Tre klokketimer i uken utgjør dessuten veldig lite på slutten av et skoleår, spesielt når man kanskje ikke engang er motivert for å lære språket.

Motivasjon er ikke nok

Jeg startet med Italiensk som fremmedspråk og var motivert. Jeg prøvde mitt beste, men etter ett år så satt jeg igjen med nesten ingenting. Men nå i sommer begynte jeg å jobbe på egenhånd i mitt eget tempo. Vi har hatt en italiensk utvekslingselev i familien, og i løpet av noen uker har jeg lært mer italiensk enn det jeg gjorde i løpet av et helt skoleår. Nå er jeg på utveksling i Italia og blir bedre for hver dag som går. Det å snakke til og omgås med folk som har språket som morsmål er den optimale måten å lære det på, fremfor å pugge gloser i et klasserom.

Burde være valgfritt

Den beste løsningen hadde vært at fremmedspråk ble valgfritt. På den måten kan de som ønsker det ha muligheten. Men det er mange som aldri vil ha noe sterkt behov for å kunne noe mer enn norsk og engelsk. Man kommer ikke noe lenger enn til «nivå to» uansett. Hvorfor skal alle ta sikte på å kunne et språk halvveis?

Ordningen er dårlig gjennomtenkt, uklok, utdatert og tynn. Politikere, gjør i det minste en revurdering av den ordningen vi har i dag. Den fungerer ikke for noen parter, heller ikke de som har lyst til å lære et nytt språk.

