Søndag ba Unge Høyre-lederen Sandra Bruflot regjeringen om å vrake tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms.

Forslaget kommer i forbindelse med regjeringspartienes arbeid med neste års statsbudsjett, og kan ses på som en fortsettelse av regjeringspartienes usosiale politikk med skattekutt til de som har mest fra før.

Tiltakssonen fungerer

Siden 2013 har Solberg-regjeringens skattekutt hatt en prislapp på 24,3 milliarder. De påstår stadig at vanlige folk får mest igjen for det, men ønsker nå å sende regningen til Nord-Troms og Finnmark.

Dersom Unge Høyre-lederen får det som hun vil, må Finnmark og Nord-Troms ta deler av regningen for regjeringspartienes usosiale skattekutt i denne omgang.

Forslaget fra Unge Høyre-lederen er både historieløst, kunnskapsløst og ignorant.

Bakgrunnen for Unge Høyre-lederens forslag er at det går bra i Finnmark hva arbeidsledighet angår, og at det derfor ikke er noen grunn til å fortsette.

Bruflot glemmer at tiltakssonen angår mer enn kun arbeidsgiveravgiften.

Et av de viktigste argumentene for å bevare tiltakssonen, er rekruttering av unge, nyutdannede mennesker til Finnmark og Nord-Troms.

Forskning viser at tiltakssonen fungerer på nettopp dette.

En skulle tro at et parti som hevder at de verdsetter utdanning høyt, ville vært positiv til denne typen resultater for fylker som historisk sett har en lav befolkningsandel med høyere utdanning.

Fakta: Hva er tiltakssonen? Formål: Gjøre Finnmark og Nord-Troms mer attraktive for bosetting, næringsvirksomhet og arbeid. Omfatter: Hele Finnmark samt syv kommuner i Nord-Troms (Karlsøy, Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen). Området strekker seg fra Karlsøy og Lyngen i vest til Russegrensen i øst og utgjør over halvparten av Nord-Norges areal (59.000 kvadratmeter) med totalt 92.000 innbyggere. Etablert i 1990 og erstattet ulike tiltak og «pakker» som hadde hatt som formål å bedre levekårene i hovedsakelig Finnmark. Viktigste virkemidler: Fritak for arbeidsgiveravgift

Nedskriving av studielån med inntil 10 prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr 25.000 pr. år.

Fritak for elavgift på forbruk

Reduksjon i personbeskatningen Kilde: regjeringen.no

Urimelig å fjerne tiltaket

I argumentasjonen for forslaget viser Bruflot til at det tidligere er gjort endringer i innholdet i tiltakssonen, eksemplifisert med kutt i Finnmarkstillegget i barnetrygden i 2014.

Det eneste det har resultert i, er at Finnmark fra 2015 til 2016 var det fylket i landet med størst økning i antall barn som lever under fattigdomsgrensen. Er det slike resultater Bruflot ønsker gjennom ytterligere endringer av tiltakssonen?

Det kan virke som om Bruflot har sett seg lei av at bedrifter som ansetter folk i Finnmark har «særfordeler» som for eksempel fritak fra arbeidsgiveravgiften.

Bruflot glemmer imidlertid noen viktige momenter i debatten. Det er flere ulemper ved å bo, jobbe og drifte i Finnmark.

Det er større avstander fra A til B, prisen på varer og tjenester er høyere og konkurransen er lavere.

Tiltakene i tiltakssonen trådte i kraft for å kompensere for dette. Da blir det både urimelig og ignorant å skulle fjerne disse fordelene uten å ha en løsning på hvordan man skal håndtere ulempene knyttet til å bo i Finnmark og Nord-Troms.

Ja, Bruflot, det går bra i Finnmark om dagen. Det rettferdiggjør likevel ikke at tiltakssonen foreslås fjernet.

Dersom forutsetningene for å klare seg bra hadde vært de samme, hadde det vært greit.

Men tiltakssonen er der fordi vi har andre forutsetninger i Finnmark og Nord-Troms. Det må Unge Høyre ta innover seg når de foreslår ny politikk.

