Oline Guillemot Høgetveit Berg Russ, Edvard Munch vgs

Denne tiden burde brukes på å kose seg! mener Oline Guillemot Høgetveit Berg. Her tar hun en knute som går ut på å krabbe fra stortinget til slottet.

Kan vi ikke skifte fokuset litt i russetiden, slik at man ikke ekskluderer så mange?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

For første gang på to år blir nå 30 (hellige, for noen) russedager feiret. Russetiden har som alt annet ulik betydning for folk.

Barn ser på russen som en kilde til å vinne popularitet gjennom å ha den tykkeste bunken med russekort (jeg er blitt jaget av barnskoleelever fem ganger nå og begynner å vurdere alternativ vei hjem for å unngå dem).

De voksne og eldre ser på oss som dårlige rollemodeller, føler jeg og mange andre.

Hos ungdommene varierer synet på oss mest. Noen ser frem til russetiden selv, noen gruer seg og noen bryr seg ikke i det hele tatt. Jeg var i den siste kategorien.

Motivasjonen min for å være russ kom relativt sent.

Sydde egen dress

Rundt juleferien 2021 kom motivasjonen smygende, uten at jeg helt vet hvorfor. Sannsynligvis kom den fordi folk rundt meg begynte å snakke om russetiden oftere og mer intenst.

Men fristen for å bestille russedress var allerede utgått - så jeg bestemte meg for å sy en egen!

Oline Guillemot Høgetveit Berg syr sin egen dress.

For kontekst må du vite at jeg går på Edvard Munch videregående skole, på design og tekstil-linjen. Motivasjonen for å sy min egen dress kom fra bærekraftige idealer jeg har fått gjennom å lære om tekstilproduksjon og dens avtrykk på verden.

Jeg og tre andre i klassen min samarbeidet om å lage den tradisjonelle røde kjeledressen. I tillegg fikk vi vinyltrykket masse gøy på skolens «makerspace». Jeg er veldig stolt over hvordan dressen ble, og jeg kjenner en slags livsmestring av å ha tatt kontroll over at jeg egentlig ikke hadde en dress.

Alle burde få være med

Stolt er jeg også av miljøet i klassen min. Ikke alle har interesse av å være russ, men medlemslisten til klassekonseptet inkluderer alle navnene i klassen. Derfor kan de som ikke er russ, være med på det vi gjør, hvis de vil.

Men jeg synes også de elevene som startet med dugnad til russetiden i 9. klasse, som la av penger fra deltidsjobber, og som investerte hundretusenvis av kroner på buss, må få litt skryt.

De har en dedikasjon som er veldig fremmed for meg.

Men for meg passer vandrerussen best. Eller parkruss, som jeg kaller oss, siden vi som oftest samler oss i Oslos parker. Jeg føler vi er friere enn bussrussen når det kommer til hvor ofte vi fester, forpliktelser og forventninger.

Skifte fokus

En typisk stereotypi rundt russen som særlig har formet seg de siste årene, er en elev som drikker seg sørpe dritings hver dag i en måned, og som sover i alle skoletimer. Dette stemmer ikke for alle.

Vi fester mer enn det vi hadde gjort en annen måned, ja, men ikke alle er ute 24/7. Selv er jeg ute kanskje hver tredje dag. De dagene jeg ikke drikker, føler jeg ikke press for å gjøre det, men sånn er det ikke overalt. Mange av dem som ikke oppfyller disse «kravene», blir rett og slett ekskludert.

Men kan vi ikke skifte fokuset litt i russetiden, slik at man ikke ekskluderer så mange?

Denne tiden burde brukes på å kose seg! Jeg vil ha det gøy med klassen min og andre jeg kanskje ikke ser etter slutten av skoleåret, og jeg vil møte nye folk.

Dette er en tid du skal feire at du har klart 13 års skolegang, og som har potensiale til å stå for noe som kun er positivt. Det burde vi da klare?

