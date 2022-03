Når ble det «ukult» å bry seg om kvinners rettigheter?

Mia Glückstad 17 år

Nå nettopp

Ordet «feminist» synes ofte å bli negativt tatt imot av gutter, men også av noen jenter, skriver Mia Glückstad (17).

Jeg er feminist. Er du?

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Du kan kanskje kjenne deg igjen i at du ikke vil omtale deg selv som «feminist».

Dette kan være fordi ordet feminist har fått et dårlig rykte. Eller at rett og slett ikke står for kvinners rettigheter.

Negativt tatt imot

Ordet feminist synes ofte å bli negativt tatt imot av gutter, men også av noen jenter.

Jeg tror en del av grunnen til dette skyldes mangel på informasjon. For hva innebærer egentlig det å være en feminist?

En feminist er ifølge Språkrådets definisjon en «person som arbeider for kvinners likestilling og frigjøring». Dette er ikke det samme som «kvinner som hater menn», slik det virker som at flere tenker.

Å være feminist betyr ikke at man er en sint kvinne som løper rundt i gaten og skriker om hvor fæle menn er.

Dette stemte kanskje bedre da feminismen blomstret opp etter opplysningstiden. Da ble det nødvendig å ytre seg på mer ekstreme måter for å oppnå fremgang.

Må spre kunnskap

I nyere tid er ikke ekstreme ytringer like nødvendig, og vi ser derfor mindre av dette. Likevel er det noen kvinner som virkelig hater menn. Det er da det er viktig å se forskjellen på «feminist» og «sjåvinist».

Det ikke å ville snakke høyt om at man er feminist, ikke bare blant gutter, men også jenter, kommer nok av redselen for hvordan man vil bli tatt imot av de rundt seg.

En redsel for hva andre tenker om deg, og hva som kan bli sagt bak ryggen din. For eksempel at gutter kan bli kalt «gay» og «femi». Eller at jenter blir kalt «mannehater» og «feminazi».

Vi må spre kunnskap i tidlig alder og normalisere det å være feminist. Og ikke minst hva ordet faktisk innebærer. Da vil det bli lettere for folk å stå opp for det man mener er riktig.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!