Venstresiden må begynne å ta sexarbeideres sikkerhet på alvor

Tobias Waage Bremnes (17) Styremedlem, Asker og Bærum Unge Venstre

Ved å ha sikre plattformer og gode retningslinjer tar man kontroll over markedet, mener debattanten.

Det er langt tryggere å selge nakenbilder på OnlyFans enn å selge sex på gatene.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De siste ukene har det stormet rundt nettstedet OnlyFans og sexarbeid.

Debatten viser at moralismen er i forsetet, og at sexarbeideres rettigheter og sikkerhet er i baksetet. Nå håper jeg at de rødgrønne partiene gjør som Venstre og går inn for å endre hallikparagrafen og fjerne sexkjøpsloven.

Sexarbeidere skal ha de samme rettighetene som enhver annen arbeidstager, men det er ikke mulig med dagens moralistiske lovverk. Sexkjøpsloven og hallikparagrafen gjør det straffbart å kjøpe seksuelle tjenester og å leie ut lokaler til sexarbeidere.

Dette er en juridisk undertrykkelse av arbeiderne i sexindustrien, som bidrar til å stigmatisere og vanskeliggjøre livet deres.

Tryggere enn gaten

Venstresiden er nødt til å innse at vi er nødt til å gjøre en endring i dagens lovverk.

Vi vet at det er langt tryggere å selge nakenbilder på OnlyFans enn å selge sex på gatene.

Ved å ha sikre plattformer og gode retningslinjer for sexsalg tar man kontroll over markedet, samtidig som man sørger for at det blir tryggere å jobbe innenfor sexindustrien.

Forsvinner ikke

Det er på høy tid at de rødgrønne partiene følger i fotsporene til Venstre og går inn for å både fjerne sexkjøpsloven og endre på hallikparagrafen.

Vi er nødt til å slutte å moralisere og innse at å forby ting ikke fjerner markedet. Det viktigste vi kan gjøre, er sørge for gode arbeidsforhold og en trygg hverdag for sexarbeidere.

