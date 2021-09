16 år og ikke klar for å bestemme for landet

Ida Amalie Eikeland (15)

14. sep. 2021 18:45 Sist oppdatert 11 minutter siden

Jonas Gahr Støre (Ap) blir vår neste statsminister. Debattanten er glad hun ikke hadde mulighet til å påvirke utfallet i år.

Det er flere gode grunner til at vi 16-åringer ikke bør bestemme hvem vår neste statsminister skal være.

Jeg er snart 16 år og støtter ikke ideen om at 16-åringer skal få stemmerett. Jeg har stor tillit til og tro på demokratiet, og jeg støtter ideen om at alle har en viktig stemme. Men alt til sin tid.

Dagens ungdom er opptatt av politikk og samfunnet vi lever i, og vi setter pris på å bli lyttet til og at meningene våre betyr noe.

Samtidig mener jeg det er flere gode grunner til at vi ikke bør bestemme hvem den neste statsministeren bør være.

For det første er vi 16-åringer midt i en brytningstid. Vi er hverken barn eller voksne, og akkurat sånn oppfører vi oss også. Vi er i ferd med å finne oss selv og hva vi står for, samtidig tester vi ut det meste.

De fleste av oss har foreløpig liten retning på det vi driver med. Når vi ikke vet hvilken retning vi går selv engang, hvordan skal vi kunne vite noe om hvor landet skal gå?

For det andre er vi 16-åringer veldig påvirkelige. Vi følger trender, vi sier og gjør det samme som vennene våre, og mange liker ikke å skille seg ut. Både lærere og ikke minst foreldre påvirker oss også i stor grad.

For det tredje, og kanskje det aller viktigste for meg å få frem, er at vi ikke har nok kunnskap og livserfaring til å ta et opplyst valg. De aller, aller fleste 16-åringene her i Norge bor fortsatt hjemme. De færreste har betalt en regning, og vi vet generelt lite om voksenlivet.

Som velgere vil vi være opptatt av de veldig nære tingene, og mange vil slite med å se det store bildet og konsekvensene av de valgene vi tar. Er det da riktig at våre kortsiktige perspektiver skal få prege utfallet av valget?

For å konkludere mener jeg altså at vi 16-åringer ikke bør ha stemmerett. Vi trenger tid til å bli trygge på oss selv og egne valg før vi kan mene noe om hva som er riktig for resten av befolkningen og samfunnet vårt.

Jeg gleder meg til den dagen jeg skal stemme og være med på å påvirke valgresultatet, men den tiden er ikke her riktig ennå.

