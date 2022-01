Det må være lov å dusje alene etter gymmen

William Lindholm (16) Skoleelev

Hvis så mye som en brøkdel av folk ikke vil dusje med andre, burde det legges til rette for at man kan dusje skjermet fra andre, skriver William Lindholm (16).

Selv voksne synes det var ubehagelig med felles dusj da de var unge.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Elisa Dahle (17) skriver i et svar på mitt Si ;D-innlegg at fellesdusjing er et samfunnsproblem, ikke et garderobeproblem. Det er jeg delvis enig i.

Utviklingen går i negativ retning.

Men mange skoleelever dusjer ikke etter gymtimen. Gjennom hele ungdomsskolen dusjet én person i klassen min. Nå på videregående dusjer tre-fire folk om gangen. Dette må snus umiddelbart.

Rett til å bestemme over kroppen

Dahle hevder at dette er et nytt problem, og at dette «kun» kommer fra filmer og medier. Dette mener jeg er feil.

William Lindholm (16)

Etter mitt forrige innlegg fikk jeg hauger av meldinger fra folk i alle aldre, også fra 70- åringer. De beskrev ubehag de opplevde med fellesdusjen, både da de var unge og i dag.

Hvis så mye som en brøkdel av folk ikke vil dusje med andre, burde det legges til rette for at man kan dusje skjermet fra andre. Kroppen vår er tross alt veldig privat. Vi skal ha rett til å bestemme hvem vi vil dele den med.

Ikke dyrt å skjerme

Dahle hevder også at det vil være å sløse penger å slutte med fellesdusjing. Jeg er uenig, jeg tror dette vil innebære en ekstrem liten kostnad for den enkelte skole.

Jeg vil ikke ha en hel garderobe med egen dusj og vask til hver elev. Løsningen er å bruke de dusjene vi allerede har, men med et enkelt dusjforheng foran.

Kroppspresspandemi

Dahle skriver at vi skal «snakke mer om nakenhet» for å få ned kroppspresset. Det er jeg enig i. Men nakenhet og kroppspress har vært tema i mediene i flere år. Likevel ser vi en negativ trend i «kroppspress-pandemien».

Det vil ikke hjelpe å beholde fellesdusjen, kroppspress vil fortsatt øke og færre vil bruke fellesdusjen. Derfor er det bedre å «amputere» problemet her og nå. Løsningen er å åpne for private dusjer. Slik kan vi få en hverdag der ungdom dusjer etter gymmen.

Innlegget er en redigert versjon av William Lindholm (16) sitt svar i Elisa Dahles (17) kommentarfelt.

Innlegget er en redigert versjon av William Lindholm (16) sitt svar i Elisa Dahles (17) kommentarfelt.

