Derfor burde «Kompani Lauritzen» bli midlertidig stanset

Sofie Sinnes (15) Styremedlem, Oslo Grønn Ungdom

28. feb. 2022 19:30 Sist oppdatert nå nettopp

TV 2s realityserie «Kompani Lauritzen» med programlederne Dag Otto Lauritzen (til venstre) og Kristian Ødegård hadde premiere på sesong 3 torsdag 24. februar.

Det er ikke akkurat nå TV 2 bør underholde seerne med kjendiser som leker krig.

For meg rant begeret over da jeg kom inn i ankomsthallen på Oslo S.

Der var to store skjermer synlige. Den ene reklamerte med folkekjære kjendiser i militæruniform. Den andre viste ukrainske soldater i full beredskap.

I mine øyne er det å sende et program som «Kompani Lauritzen» akkurat nå, å gå over en grense for hva som er greit.

Umusikalsk tidspunkt

Dagen Russland startet angrepet på Ukraina, var det premierefest for «Kompani Lauritzen». Programmet der samtlige kjendiser blir plassert på en militærleir i Åndalsnes for å leke soldater og krig. Selve festen ble lukket, uten rød løper og journalister til stede. Det skulle bare mangle.

At det er brutt ut krig i Ukraina, er utrolig skummelt. Det er fælt å klikke seg inn på nyhetene og se bilde etter bilde av tusenvis av uskyldige mennesker som flykter fra landet sitt.

Egentlig syns jeg at TV2 burde utsatt hele premieredatoen til konflikten i Ukraina har roet seg, skriver Sofie Sinnes (15) fra Grønn Ungdom.

Det er fælt og vondt å tenke på alle dem som er blitt drept eller som president Vladimir Putins invasjon truer med å drepe. Det er fælt å se ødeleggelsene krigen påfører utrolig mange mennesker. Ikke minst usikkerheten som følger med.

Det at Norge nå sender ekstra humanitær bistand og støtte til Ukraina, er jeg veldig glad for. Men jeg blir oppriktig provosert av at «Kompani Lauritzen» fortsatt sendes på TV.

Burde midlertidig stanses

Egentlig syns jeg at TV 2 burde utsatt premieredatoen til konflikten i Ukraina har roet seg. Jeg har full forståelse for at dette er et program mange mennesker har vært involvert i, og at det er lagt ned utallige timer og ressurser i produksjonen.

I tillegg er jo også programmet et superpopulært familieprogram i mange norske hjem. Men at de som sitter foran TV-en i norske hjem i det ene øyeblikket skal se nyheter om barn som flykter, og så se kjendiser leke krig i det neste, blir for dumt.

Det handler jo tross alt om menneskers liv, trygghet og integritet.

Avstanden mellom underholdning og virkelighet blir ganske enklet for liten. Det synes jeg TV 2 burde forstå. Jeg håper de midlertidig stanser sendingen av «Kompani Lauritzen». Rett og slett av grunnleggende respekt.

