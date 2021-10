Den nye regjeringen ga meg lærerdrømmen tilbake

Ivar Østby (21) Fagpolitisk ansvarlig, Trøndelag AUF

Bildet viser Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under regjeringsforhandlingene i Hurdal. En av få lekkasjer fra forhandlingene er at partiene er enige om å fjerne firerkravet i matte for lærerstudenter.

Historie: Sekser. Norsk: Sekser. Religion og etikk: Sekser. Men i matte? Jeg måtte kjempe meg til en toer.

Jeg ga opp lærerdrømmen.

Ikke fordi jeg ikke kan faget mitt. Historie er et fag jeg brenner for og studerer med kjærlighet. Ei heller fordi jeg synes tanken på å jobbe lange timer for å hjelpe ungdom som sliter med skolen, var skummel.

Jeg gledet meg til å gjøre en ekstra innsats for å passe på at akkurat den eleven som slet, skulle føle seg sett og få hjelpen og omsorgen den trengte.

Jeg gikk ut av videregående med sekser i historie og filosofi, sekser i norsk, sekser i religion og etikk. Kort sagt så trivdes jeg på skolen, og jeg trivdes med det samfunnsfaglige. Jeg trivdes med det jeg ville undervise i.

Men jeg trivdes ikke med matte, og det gjør jeg fortsatt ikke.

Spektakulært dårlig

Jeg er faktisk spektakulært dårlig i matte og måtte klore meg til en toer i P-matte, som er den enkleste varianten. Ifølge (Unge) Høyre hadde jeg vært en dårlig historielærer på grunn av dette.

Mine pedagogiske evner, min kjærlighet til faget og mitt engasjement for læreryrket? Uviktig, i beste fall. Jeg besto ikke det symbolske firerkravet i matte og kan ifølge høyresiden ikke bli en god lærer.

Stemplet før jeg noen gang fikk muligheten til å prøve.

Heldigvis har Jonas Gahr Støre og den kommende regjeringen varslet at de evner å se bort fra et firerkrav i matte for en historielærer som meg.

Gleder meg

For Høyre-regjeringen sier de vil ha bedre lærere, men har avvist meg blankt på bakgrunn av et firkantet og symbolpolitisk krav.

Fra neste høst skal jeg jobbe beinhardt for lærerdrømmen som Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gitt meg, og jeg gleder meg masse!

Jeg gleder meg til å forklare pensum, jeg gleder meg til å tenne historieinteresse i en ungdom slik den ble tent i meg, og jeg gleder meg til å snakke med de elevene mine som sliter, for å finne løsninger som funker for dem.

Knuser bare drømmer

For får man virkelig bedre lærere av å knuse drøm etter drøm med krav som man ikke kan dokumentere fører til bedre lærere? Av å snakke ned engasjerte studenter som er klare for å gjøre en innsats?

Jeg tror ikke et land kan bygges slik. Jeg er helt sikker på at et land bygges best med engasjement, kompetanse og arbeidsvilje – verdier som jeg håper den avtroppende regjeringen også kan se viktigheten av.

Firkantede krav og ideologiske motiverte overreguleringer skaper ikke gode lærere, men det bidrar til å knuse utrolig mange lærerdrømmer.

