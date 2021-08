Mange unge gutter og jenter fratas friheten som du og jeg tar for gitt

Arina Aamir Nestleder, Aker Unge Høyre

20. aug. 2021 21:00 Sist oppdatert nå nettopp

Vi vet allerede at flere er blitt utsatt for negativ sosial kontroll som følge av pandemien, og mørketallene er store, skriver Arina Aamir.

Vi er skremt over det som skjer i Afghanistan. Men hva med dem som blir utsatt for tvang her hjemme?

Vi er alle bekymret over hva som vil skje med afghanske kvinner og jenters frihet nå som Taliban får mer makt. Men hva med de jentene som blir utsatt for tvang av familien sin her i Norge?

Hva med de jentene som over natten i en alder av åtte dukker opp med hijab på skolen?

Hva med de jentene som må leve livet sitt isolert for å beskytte familiens såkalte «ære»?

Og hva med de jentene som må leve et dobbeltliv fordi familiene ikke lar dem være frie og ta selvstendige valg?

Tvunget til å dekke seg til

Det finnes jenter i Norge som blir tvunget til å dekke seg til i ung alder. Til å bære hijab selv om de ikke vil – og som blir tvunget til å være en de ikke vil være.

«Friheten» til å kle seg som man vil, kaller noen det. Men jeg har vansker med å tro på at en jente på 7–8 år plutselig bestemmer seg for at hun skal bruke hijab hver dag resten av sitt liv.

For det er en realitet at unge jenter fortsatt blir tvunget til å gå med heldekkende plagg som hijab. Friheten til å gå med hva man vil, har alle. Men barnehijab handler nok mer om tvang enn frihet!

Det er en realitet at noen jenter må leve et liv for andre fremfor seg selv

Det mest skremmende er at denne typen tvang fortsatt eksisterer i Norge, selv om ikke man alltid vil godta det. Denne typen ukulturer finnes fortsatt, selv om ikke alle vet om det. Denne typen holdninger har man fortsatt i det norske samfunnet, selv om de færreste ser dem.

Ære og skam

Mange unge gutter og jenter fratas friheten du og jeg tar for gitt. De blir tvunget til å tilpasse seg familien og kulturen fremfor å følge sine egne drømmer og ta egne valg.

Det er en realitet at noen jenter må leve et liv for andre fremfor seg selv, kun for å bevare familiens «ære».

Ære og skam er begreper som får en såpass stor innflytelse over noen jenters liv at deres frihet og rettigheter sjelden blir ivaretatt.

Man kan ikke være naiv og mene at denne typen ukulturer ikke finnes her i Norge

Så klart gjelder ikke dette alle, men man kan ikke være naiv og mene at denne typen ukulturer ikke finnes her i Norge. Og det er ofte de som utsetter sine barn, og spesielt døtre, for denne tvangen, som roper høyest om at disse ukulturene ikke finnes i Norge i dag.

Vi må ta tak i problemet

Selv om de aller fleste av oss har det godt og har friheten til å leve selvstendige liv med muligheten til å ta egne avgjørelser, betyr ikke det at alle har det slik.

Vi vet allerede at flere er blitt utsatt for negativ sosial kontroll som følge av pandemien, og mørketallene er store. Da er det viktig at man også tar tak i problemet her hjemme hvor man faktisk kan skape den reelle forskjellen, og samtidig bidra til å hjelpe de jentene som trenger det mest i Afghanistan.

For å kunne hjelpe ofrene må vi våge å si høyt at dette også skjer i Norge. Disse unge har også en rett til å elske den de vil, si det de mener, og ha muligheten til å gjøre det de vil!

Din og min oppgave er å støtte deres frihetskamp, slik at alle kan føle seg frie til å leve det livet de ønsker.

