Klimadebatten i Norge er blitt altfor polarisert

Johanne Marie Haanes (18) Styremedlem, Vestre Aker Unge Høyre

11 minutter siden

Mitt inntrykk av det som har skjedd etter at FNs klimarapport ble lansert, er at alle bare roper sine egne meninger enda høyere, mener Johanne Marie Haanes (18).

Klimapolitikk er mye mer nyansert enn mange tror. Så hvorfor er ikke debatten også det?

FNs klimapanel kom med en fersk rapport forrige uke. Den bekreftet det mange har mistenkt: at klimaet ikke går riktig vei.

I løpet av den siste uken har de fleste politiske partiene uttalt seg om rapporten, men skjer det egentlig noen endring i debatten? Mitt inntrykk av det som har skjedd etter lanseringen, er at alle bare roper sine egne meninger enda høyere.

Dette er noe av hovedproblemet med klimadebatten i Norge. Den er blitt altfor polarisert. Derfor står den nesten helt stille, og vi kommer ingen vei.

Én sak som teller

Det som har irritert meg mest den siste uken, er tabeller som viser hvilke partier som anses som «klimapartier». Tabellene som har poppet opp på Instagram, bidrar til et lite nyanser bilde. Spesielt når de i hovedsak baserer seg på spørsmålet om hvorvidt man vil sette en sluttdato for norsk olje og gass eller ikke.

Det kan virke som om denne ene saken definerer om et parti er et klimaparti. FN-rapporten fastslo at hele verden må slutte å bruke og produsere olje og gass, men det er usikkert hva som ville skjedd om Norge sluttet å produsere.

Tilbud og etterspørsel

Hvis det er noe to år med samfunnsøkonomi på skolen har lært meg, er det dette: Om man ønsker å endre markedets etterspørsel etter en vare, må man komme med et tilbud som virker bedre og billigere.

Når CO₂-avgiften øker, blir petroleum dyrere.

Produserer vi mer fornybar energi, blir denne energien billigere. Den fornybare energien blir da et konkurransedyktig alternativ, og snøballen begynner å rulle. Dette kombinert med diverse internasjonale klimaavtaler bidrar til at markedet lager en sluttproduksjon for norsk petroleum.

Klimapolitikk er ikke så lett som det av og til kan høres ut som. Det er mye mer nyansert. Så hvorfor er ikke debatten også det? De fleste partiene på Stortinget har det samme målet, å kutte utslippene i Norge. Veien man velger for å komme dit, er forskjellig. Det er dette som er politikk.

