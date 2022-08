«Alt skulle bli bra» dette skoleåret. Men regjeringen glemte én ting: tillit.

Vi har hatt fri fra den rigide fraværsgrensen i to år. Hvorfor er den tilbake?

Forrige uke startet videregående skole igjen for mange. For første gang på tre år ble vi elever møtt med et løfte om et koronafritt år, og at alt skulle bli bedre nå.

Glade og fornøyde gikk vi til klasserommene våre for å se hverandre igjen etter ni uker med ferie. Læreren holdt den faste powerpointen om ny timeplan og om læringsmiljøet i klassen.

Så kom sliden alle hadde glemt. FRAVÆRSGRENSEN var overskriften. I en halvtime satt vi og prøvde å forstå fraværskoder.

Alt vi satt igjen med, var forvirring og skuffelse.

Mot sin hensikt

Fraværsgrensen som den forrige regjeringen innførte, og som denne regjeringen insisterer på å beholde, er 100 prosent urettferdig. Den er mer opptatt av hvor mye du er på skolen enn hvorfor du ikke er det.

Det burde ikke være sånn at de seks timene du er borte fra geografi, teller mer enn de 50 timene du faktisk er der. Og det burde ikke være sånn at elever står uten karakter i fag fordi de er borte litt mer enn det Erna og Jonas synes er greit.

Det er helt tydelig at denne grensen virker mot sin hensikt. Fravær og frafall fra skolen kan ha mange årsaker. Det kan for eksempel være dårlig undervisning, at eleven blir mobbet eller har psykiske vansker.

Det finnes derfor ikke bare én enkelt løsning for å øke gjennomføringsgraden og senke fraværet. Man må jobbe med å forbedre skolen på alle nivåer.

En gyllen mulighet for å vise tillit

Fraværsgrensen tvinger syke elever på skolen, hvor de også kan smitte sine medelever, legekontorene fylles av elever som bare trenger en dag hjemme for å bli friske, og lærerne blir tvunget til å stryke eleven selv om eleven kan masse i faget.

Aller verst er det at de som har det vanskeligst, blir presset ut av klasserommet.

Vi har hatt fri fra denne rigide grensen i to år nå. Ingen av de som går på videregående skole nå, har faktisk hatt en fraværsgrense før. Det elever i Norge trenger nå, er en skole som ser hver enkelt elev, og som ikke gir deg opp det sekundet du bikker 10 prosent fravær i et fag.

Dette er en gyllen mulighet for regjeringen å vise tillit til elever og lærere i Norge. Avskaff fraværsgrensen!

