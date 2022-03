Skoleelever skal føle seg velkomne i Oslo tingrett

Irene Ramm Kommunikasjonssjef, Oslo tingrett

Nå nettopp

Koronarestriksjoner kan være noe av forklaringen på at elevene ikke ble tatt imot slik de så for seg, skriver kommunikasjonssjef for Oslo tingrett, Irene Ramm.

Det opplevde ikke Nina Vinslid (17). Nå har vi anbefalt våre medarbeidere å lese Si ;D-innlegget hennes.

Si ;D-innlegg

I et Si ;D-innlegg forteller skoleelev Nina Vinslid (17) om et besøk hun og rettslæreklassen hennes gjorde i Oslo tingrett i februar.

I flere rettssaler skal elevene ha blitt fortalt at saken enten var for kjedelig, «bare papirarbeid» eller for voldelig for aldersgruppen.

Vinslid sitter igjen med et inntrykk av at skoleelever ikke er velkomne i rettsbygningen. Det er vi veldig lei oss for.

Viktig med skoleklasser

Før pandemien tok domstolen imot skoleklasser fra Oslo-området nesten hver eneste dag, året rundt. Dette er organiserte besøk som skolene bestiller via nettsiden.

Vi finner frem til en passende sak, tar imot klassen når den ankommer, deler ut saksdokumenter og så videre. Hvis tiden tillater det, vil dommeren og aktørene i saken svare på spørsmål fra klassen. I etterkant får klassen tilsendt dommen i saken og kan diskutere den sammen.

Dette gjør vi fordi det er viktig og nødvendig at landets skoleelever kan følge rettssaker og bli kjent med hvordan rettssystemet vårt fungerer.

Restriksjoner vanskeliggjorde

I snart to år har ordningen med daglige skoleklassebesøk i tingretten vært satt på pause av hensyn til smittevernet for parter, aktører og ansatte. Da Vinslids klasse kom på uanmeldt besøk, var det fortsatt begrenset hvor mange som kunne sitte på publikumsbenkene i tingretten.

Det kan være noe av forklaringen på at elevene ikke ble tatt imot slik de så for seg.

Likevel skal alle som kommer til Oslo tinghus, føle seg velkomne og bli møtt med åpenhet og respekt. Vi har anbefalt våre medarbeidere å lese innlegget fra Vinslid. Vi har også understreket hvor viktig det er at skoleklasser og skoleelever tas godt imot og får en positiv og lærerik opplevelse når de besøker oss – uansett alder.

Vi er også glade for at vi fra 1. april igjen kan åpne tinghuset for klassebesøk og, i hvert fall for denne gang, legge alle koronarestriksjoner bak oss.

