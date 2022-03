Jeg begynner å bli rastløs. Og jeg er ikke alene.

Lukas Lindberg (16)

Den siste tiden har UNG-produsent Lukas Lindberg (16) jobbet med konsertarrangementer rettet mot unge. Målet er å få unge til å glede seg igjen, drite seg ut og finne seg selv.

Vi unge har mye å ta igjen. Det må dere voksne ha i bakhodet.

De siste to årene har ungdommen mistet mye tid. Det er disse årene som skaper og former deg senere i livet.

Hvordan ville dagens voksne reagert om de hadde opplevd å få ungdomstiden satt på vent?

Jeg var 14 år da pandemien startet. Snart fyller jeg 17, neste år 18. Nesten hele ungdomstiden min, tiden uten konsekvenser og bekymringer, borte. Det var den tiden.

Misforstå meg rett, jeg har fått være ungdom. Men jeg begynner å bli rastløs. Og jeg er ikke alene.

Tid for å teste grenser

Voksne har kanskje lest mye om store ungdomsfester som går langt over styr, den siste tiden. Tro meg, jeg skjønner det er dumt når fester går ut av kontroll, men mange unge føler de har mye å ta igjen.

Vi har nærmest vært bundet fast i hjemmene våre når vi egentlig skulle vært ute og utforsket alt annet enn det vanlige og kjente.

Hvorfor trenger vi dette? Grunnen er ikke mer komplisert enn at tiden for slike ting er nå.

Det er når man er ungdom at man tester grenser og møter en haug med nye mennesker. Vi skal finne ut av hvem vi vil bruke tiden med, hvem vi ikke skal ha med oss videre. Vi skal finne ut av hvem vi er.

Ungdomstiden er til for å drite seg ut. Men hvis du ikke har hatt sjansen, kan det fort få konsekvenser som kan påvirke deg resten av livet.

Tapt tid og tillit

Det har vært en stor økning i psykiske lidelser blant unge de siste to årene.

Det tar knekken på deg når alt du gleder deg til, blir tatt fra deg. Den fotballcupen du gledet deg til i fjor sommer. Borte. Den festen du skulle på. Borte.

All denne gledingen til ting som ikke skjer, ødelegger evnen din til å glede deg til noe som helst. Når forventningene våre gang på gang ikke blir oppfylt, skapes det tillitsproblemer. Dette er noe man absolutt ikke burde slite med når man er 16.

Dette er noe jeg ønsker å gjøre noe med. Som UNG-produsent i Moss jobber jeg med å sette opp arrangementer for unge. De skal ha noe å glede seg til.

Personlig har jeg kjent på følelsen av ikke å klare å glede seg til eller over noe på grunn av pandemien. Jeg har måttet jobbe med meg selv for å klare å nyte øyeblikkene uten å tenke på at det kan bli kjedelig igjen etterpå.

Til dere voksne:

Så la dette være ungdommens tid. En tid for glede, nye opplevelser, feil og oppdagelser. Dere voksne må gjerne bli med oss. Er det mye folk og støy hos nabojenta, kom bort og spør hva vi driver med. Ikke ring garden med en gang.

For all del, lær oss hvordan dere var som ungdom. Vær tålmodige og vennlige. Møt oss på midten. Vær den personen du skulle ønske kunne geleidet deg gjennom denne rare tiden.

Vi trenger all hjelp vi kan få. Jeg ber ikke om total frihet. Tro meg, vi unge skjønner hvor bra det er med litt regler, selv om vi ikke sier det.

Men ha det i bakhodet. At vi har masse vi skal ta igjen.

