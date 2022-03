Derfor viste jeg finger’n til klimaministeren

Syver Kleve Kolstad (17) Klimaaktivist

For første gang etter koronapandemien blir det arrangert skolestreik for klima foran Stortinget fredag. Til venstre er debattanten i samtale med klimaminister Espen Barth Eide (Ap).

Jeg var en av flere hundre ungdommer som deltok på skolestreik for klima fredag 25. mars.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi skrek etter den klimahandlingen politikerne har pratet om så lenge, men som vi aldri har sett i praksis.

Da klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) talte til oss, hadde jeg fått nok av tomme ord og lite handling. Så jeg stilte meg fremst i mengden, snudde ryggen til ham og viste fingeren.

Noen synes kanskje dette var en usaklig handling, men for meg var dette en måte å uttrykke min skuffelse på. Skuffelse over mektige politikere som ikke tar ansvar for ungdommens fremtid.

Møtet mellom oss ble også vist i Dagsrevyen.

Stått stille

Forente Nasjoner (FN) har sagt klart og tydelig at verden må gjøre endringer som menneskeheten aldri har sett maken til, for at en løsning på klimakrisen skal være mulig.

Noen av de fremste klimaforskerne sier at verden er nødt til å kutte mer enn halvparten av klimagassutslippene innen 2030. Likevel hadde Norge i 2020 kun kuttet 4,2 prosent av utslippene våre sammenlignet med 1990.

Uavhengig av hvilke partier som har sittet med makten, har Norges klimagassutslipp stått relativt stille.

Vi er blitt servert klimaløfte på klimaløfte, men nesten ingen av dem er blitt oppfylt. Derfor har jeg null tillit til ministeren når han lover å gjøre det som trengs for å sikre oss unge en levelig fremtid.

Nekter å høre

Et av de viktigste kravene klimastreikerne fremmer, er at Norge må stoppe letingen etter mer olje. I dag slipper norsk olje og gass ut 10 ganger så mye som de totale utslippene på norsk jord.

Likevel fortsetter regjeringen å utvikle oljeindustrien. Mens FNs generalsekretær oppfordrer alle verdens land til å stoppe med oljeleting, holder altså regjeringen seg for ørene og deler ut utallige letelisenser.

Hadde klima- og miljøministeren faktisk tatt klimastreikene på alvor, ville han lyttet til forskerne og revurdert sitt oljestandpunkt.

Kampen fortsetter

Så lenge de med makt ikke viser den handlingskraften som er nødvendig for å løse klimakrisen, fortsetter kampen for en levelig fremtid.

I denne kampen er det viktig å konfrontere mektige politikere, som altfor lenge har fått sitte komfortabelt med makten uten å handle.

Vi unge må stå sammen mot handlingslammelsen i klimapolitikken, som har preget Norge i så mange år.

