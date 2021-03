Oi sann! Vi glemte samene igjen!

Emil Torvik Griffiths (19) Bergen

Vi lærer for lite om samisk kultur i skolen, mener debattanten. På samenes nasjonaldag i fjor besøkte statsminister Erna Solberg (H) og flere andre politikere Samisk barnehage på Tøyen. Foto: Heiko Junge/ NTB

Om jeg drar til Frankrike, kan jeg bestille drikke og ønske servitøren en fin dag. Tar jeg turen nordover i mitt eget land, blir språkkunnskapen min helt ubrukelig.

Vi nordmenn tenker litt av hvert. Vi tenker at en sydenferie hadde vært fint, vi tenker at en tur til fjells hadde vært koselig. Vi tenker logisk, pragmatisk og med medfølelse, men «tenker vi samisk»?

I mitt vokabular har jeg ting som «merci», «auf wiedersehen», «gracias» og «ciao bella». Jeg kan si «nǐ hǎo» og «hakuna matata». Noe av det lærte jeg på skolen, annet bare av å se på TV og snakke med venner. Men jeg kan omtrent ikke et eneste ord samisk.

Jeg vet at «buorres» betyr hallo, men ikke vet jeg om jeg har stavet det riktig eller om det tilhører nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk eller en-annen-samisk. Om jeg drar til Frankrike, kan jeg med litt vansker bestille drikken min og ønske servitøren en fin dag. Men tar jeg turen nordover i mitt eget land, blir språkkunnskapen min helt ubrukelig.

90 minutter!

Spør den samme franske servitøren meg hvilke skriftspråk vi har i Norge, ler jeg og svarer: «Vi har faktisk to, nynorsk og bokmål.» Men samisk er også et offisielt skriftspråk! Folk blir illsinte dersom man blander dialekt og nynorsk, men at det finnes 11 forskjellige samiske skriftspråk, er det få som er klar over.

Emil Torvik Griffiths (19). Foto: Privat

I løpet av mine snart 13 år med skolegang i Bergen, et område med en mindre samepopulasjon, har jeg ikke lært så mye om samene. På videregående har vi lært om samisk kultur, historie, språk, fremtid og de forskjellige partienes samepolitikk. Det høres nesten imponerende ut, helt til jeg forteller at alt dette var i løpet av 90 minutter.

Ungdomsskolens samiske undervisning kan bli oppsummert med at vi så filmen Sameblod og lærte om umenneskelige studier utført på samiske nordmenn. Det vi derimot ikke lærte, var alt det fine i den rike samiske kulturen, som joik, tro, fisking, reindrift eller om de i det hele tatt har noen nasjonalsang (som de faktisk har).

Rørende opplevelse

At vi har hatt så lite undervisning om samene sammenlignet med de utallige timene vi har brukt på norrøn tid, norsk kultur og norskspråklige forfattere, sier litt om samfunnets holdning til samene. Vi erkjenner at det som har hendt dem, er ille, og vi sier vi bør dyrke og styrke samisk kultur. Så går vi videre i livene våre uten å bekymre oss mer for det.

På en kulturfestival for ungdom i Trondheim opplevde jeg noe rørende. Det var to verter på scenen. Én var kledd i skjørt og bluse, den andre i samekofte. Etter at noen av bandene hadde fremført låtene sine, kom en voksen mann frem på scenen. Med et trist uttrykk fortalte han at den samiske verten hadde mottatt hatefulle snapper og meldinger fra deltagere på festivalen, der blant annet ordet «sameskit» var brukt. Salen gispet.

Vi som bor i sør

Verten kom så ut på scenen og så utover publikum. Han var tydelig opprørt, men sto stolt og stødig i koften sin. Salen forble stille. Ut av det blå reiste en jente seg og begynte å klappe og plystre. Etter få sekunder sto hele salen og jublet vertens navn i kor. Klapp og sang fylte salen, og verten så opp med tårer i øynene. Gledestårer.

Vi sto alle sammen som nordmenn, enten vi gikk kledd i bunad, kilt, hijab eller kofte.

«Å tenke samisk» er ikke bare å vite noe om den stygge behandlingen samene fikk i fortiden, eller fordommene som enda lusker rundt i samfunnet. Det er selvfølgelig viktig at vi vet om dette, men det er minst like viktig at vi lærer om alt det fine samiske kultur har å tilby, og at vi inkluderer det i fremtiden! Dette gjelder ikke bare dem som bor i nord. Vi som bor lenger sør, bør bry oss også!

