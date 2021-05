Hvorfor er homoterapi fortsatt lovlig i 2021?

Håvard Valstad 18 år

Det er ingen tvil om at homoterapi har mange negative og store konsekvenser, skriver Håvard Valstad (18). Foto: Reuters / NTB

Ord krever handling, og dere begynner å få dårlig tid.

Se for deg dette: Barnet ditt på 17 år kommer til deg for å snakke om noe hen synes er veldig vanskelig. Hen får samlet motet sitt og forteller at hen er homofil. Dette er noe som skal være en stor bragd, men ikke alle tenker slik.

Noen mener at såkalt homoterapi er løsningen. Selv i 2021.

Seksuell reorientering, også omtalt som homoterapi eller konversjonsterapi, er forsøk på å endre en persons seksuelle legning. Det vil si at man skal gå fra å være homofil eller bifil til å bli heterofil. Praksisen burde vært ulovlig for lenge siden.

Store, negative konsekvenser

I desember 2019 var et forslag om å gjøre homoterapi ulovlig oppe i Stortinget. Det ble nedstemt. Da sa daværende likestillingsminister Trine Skei Grande (V) at hun skulle jobbe så fort hun kunne. Dette er snart to år siden!

Vi er utålmodige, og vi er sinte. Jeg tenker på alle de som blir sendt på homoterapi mot sin vilje. Jeg tenker på hvor hardt det kan ramme dem. Vi kan ikke sitte og vente år etter år på at homoterapi skal bli ulovlig. Jeg krever handling nå!

Det er ingen tvil om at homoterapi har mange negative og store konsekvenser. Det får vi blant annet se i VGTV-serien Homoterapi. Her blir man også kjent med tidligere homoterapeut Ulf Lidmann. Han forteller at han sluttet å telle etter at 56 av hans «pasienter» hadde begått selvmord.

Seerne får også møte folk som har fått psykiske skader og lidelser som følge av behandlingen de har gjennomgått. Mange sliter flere år senere. Dette er rett og slett helt uhørt. Hvor mange liv skal gå tapt før vi tar grep? Når skal dette ende?

Håvard Valstad (18). Foto: Privat

Ord krever handling

Det er på tide å slutte å kalle det «terapi». Det indikerer at homofili er en psykisk lidelse eller sykdom. Det stemmer ikke. Homofili ble fjernet av WHO som en diagnose i 1990. Det er over 30 år siden! Og likevel er homoterapi fortsatt lovlig i Norge.

Det er ikke nok å høre alle politikerne snakke om hvordan de er enige i at dette skal være ulovlig. Det er ikke nok å høre at de skal jobbe for å få det til. Ord krever handling, og dere begynner å få dårlig tid.

Dere vil at vi skal føle oss trygge i Norge. Da må dere få dette gjennom på Stortinget! Dette vil gjøre det mye lettere for mange skeive å føle seg fri. De vil føle seg ivaretatt.

Mitt rop til alle der ute, uansett om man er politiker, ungdom, voksen, homofil eller heterofil, er å bringe dette frem i lyset igjen. Vi må ikke slutte å kjempe. Vi kan ikke gi oss før vi har et forbud mot homoterapi nasjonalt.

