Fotball handler om så mye mer enn penger

Eirik Lønneberg Myrheim 17 år

Nå nettopp

Det var ikke noe tvil om at Eirik Lønneberg Myrheim skulle bli Tottenham-supporter. Foto: Privat

Klubben jeg har støttet fra før jeg kunne si «fotball», er ikke lenger min klubb.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Denne teksten er skrevet før det ble avklart at Tottenham og flere andre klubber har trukket seg fra superligaen.

Jeg har nettopp gjort noe som vanligvis ville vært et vanskelig og tungt valg. Dette er min siste dag som Tottenham-supporter. I dag er det ikke et vanskelig valg. Klubben jeg har støttet fra før jeg kunne si «fotball», er ikke lenger min klubb.

Det er ikke lenger vår klubb. Fansens klubb.

Etter avgjørelsen om å bli med i en superliga sammen med flere andre fotballklubber, er ikke Tottenham klubben for meg. Ingen klubb som gjør slike valg, kan ha min støtte. Og selv om de nå har trukket seg, må de fortsatt vinne tilbake meg og andre fans. Jeg kommer ikke til å støtte dem bare fordi de trakk seg tilbake nå.

Fakta Dette er saken Nylig kunngjorde 12 toppklubber planene om en europeisk superliga. Planen var at det skulle være 20 lag i ligaen. 15 av dem skulle ha fast plass.

Planene har skapt sterke reaksjoner. Klubbene stenges ute fra andre ligaer og turneringer. Flere klubber har allerede meldt seg ut og beklaget at de ble med i det nye prosjektet.

Her kan du lese mer. Vis mer

Fotball handler om penger. Det har det alltid gjort. Kjøp og salg av spillere, dyre sponsoravtaler og bonuser større enn vi kan tenke oss. Avgjørelsen om denne nye «eliteserien» vil gjøre at fotball bare handler om penger.

Jublet og grått

For meg handler fotball om så mye mer. Det handler om den første kampen jeg var på, da Tottenham slo Liverpool 4–0. Det handler om atmosfæren da Tottenham scoret på White Hart Lane den septemberdagen, eller da vi slo tilbake mot Ajax i Champions League.

Dette var den første kampen Eirik Lønneberg Myrheim (17) var på. Her feirer Gareth Bale og Luka Modric et av målene. Foto: Tom Hevezi / AP

Følelsene som ble vekket i meg, min bestefar og alle andre som så på da Bayern slaktet Spurs 7–2. Jeg har jublet, og jeg har grått, men jeg har gjort det sammen med spillere og supportere over hele verden. Vi er den 12. spilleren. Vi har mye makt, men det hjelper ikke med mindre vi våger å bruke den.

Om superligaen vil bli virkelighet, er ikke endelig avklart. Selv om forslaget nettopp ble presentert, er motstanden stor. Spillere vil risikere å bli utestengt fra en hel fotballverden utenfor denne ligaen.

Grådige eiere

Den britiske regjeringen går ut mot systemet, sammen med Uefa og norsk landslagstrener Ståle Solbakken. Selv Liverpool-trener Jürgen Klopp vurderer å si opp i protest. Jeg håper lagene blir utestengt.

Jeg vil at mitt Tottenham skal sparkes ut av Premier League. Det fortjener de grådige eierne av alle klubbene som vil være med i denne eliteligaen.

Eirik Lønneberg Myrheim sammen med bestefar Wictor Lønneberg på kamp i London i 2018. Foto: Privat

Dette er ikke bare en deklarasjon. Dette er en bønn til fotballfans over hele Norge. Faktisk over hele verden. Dette er vår mulighet. Dette er kritisk for sjelen og grunnlaget til fotball. Boikott!

Jeg har sett at noen forsvarer dannelsen av superligaen, og mange bryr seg ikke i det hele tatt.

Men ikke bry deg for min skyld. En helt vanlig 17 år gammel gutt. Men bry deg for den ni år gamle fotballspilleren i Stabæk som sammen med resten av laget drømmer om å bli en av dem som står på banen i verdens viktigste kamper.

Den 12. spilleren

Gjør det for jentene og guttene som lever på løkka. Gjør det for oss som går ut på det fuktige gresset lørdag morgen, som ser hver kamp som en seier, uansett resultat.

Fotball er et spill som tilhører oss, fansen. I over hundre år har «The Beautiful Game» vært folkets favoritt over hele verden. Uten oss, den 12. spilleren, har ikke fotball en funksjon.

Uten oss er fotball bare en meningsløs lek mellom 22 voksne menn som løper rundt, alene. De er alene fordi de har forlatt det viktigste, fansen. Da sitter vi bare igjen med «The Meaningless Game».

