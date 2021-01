Det blir bedre, Amalie!

Henrik Asheim Forsknings- og høyere utdanningsminister (H)

Korona har uten tvil ført til at særlig førsteårsstudentene har fått en tøff start på studentlivet, svarer ministeren. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Snart kan vi ta tilbake alt det vi så inderlig savner.

Må jeg droppe ut av studiene på grunn av pandemien? spurte Amalie Auran på Si ;D 6. januar. Her svarer ministeren:

Det gir inntrykk å lese om studieåret til Amalie Auran. Korona har uten tvil ført til at særlig førsteårsstudentene har fått en tøff start på studentlivet.

Smittetallene er nå høyere enn de var i mars. Vi må handle for å unngå for mye alvorlig sykdom, tapte arbeidsplasser og fullstendig nedstengning igjen.

For studentene betyr det en anbefaling om digital undervisning frem til 19. januar.

Henrik Asheim (H), forsknings- og høyere utdanningsminister fotografert i Studenthallen på OsloMet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nye innstramminger

Det er veldig synd å høre at du valgte å slutte på studiene dine, men jeg er glad for at du har tatt valget om å sette deg på skolebenken igjen for å ta opp fag.

Jeg skjønner godt du er frustrert når heller ikke dette ble fysisk nå over nyttår. De nye innstrammingene rammer oss alle, ikke bare studenter.

Regjeringen har aldri anbefalt studenter ikke å reise noe sted. Vi har sagt at vi anbefaler digital undervisning, og en konsekvens av det er at de som har anledning og lyst, kan bli igjen hjemme lenger.

Hverken du, jeg eller naboen skal ha besøk av noen de neste to ukene. Single kan ha én eller to de besøker, eventuelt én husstand. Ingen får gå på pub. Alle som har mulighet, skal la være å gå fysisk på jobb. Alle elever og ansatte i ungdoms- og videregående skoler må forholde seg til rødt nivå.

Hvis vi alle og enhver betydelig begrenser antallet mennesker vi møter, så kan vi sakte, men sikkert ta tilbake klasserommene, vennekveldene, forelesningssalene og alt det vi alle så inderlig savner.

