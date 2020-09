Det er skummelt lett å koble seg av

Nayah Victoria Thu (18)

Nå nettopp

Det er vanskelig å innrømme at jeg åpner Snapchat fremfor NRK, skriver Nayah Victoria Thu (18). GaudiLab / Shutterstock / NTB scanpix

Ungdom må engasjere seg i samfunnsdebatten. Ellers risikerer vi at fremtiden vår endres uten at vi får mene noe om det.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

En kan fort bli overveldet av alt det dårlige som skjer i verden. Når jeg trykker på bokstaven «k» på tastaturet, kommer korona 2020 Norge opp som første forslag.

Jeg har nok søkt på det litt for mange ganger. Da er det tilfredsstillende å høre «skru av TV-en!», «ta deg den tiden du trenger!» og «det er en vanskelig tid for oss alle!» Det er sant det, men sånne velmente fraser kan fort bli unnskyldninger.

Sett dagsordenen

Siden jeg betegner meg selv som samfunnsengasjert, er det vanskelig for meg å innrømme at jeg har koblet meg av siden karanteneperioden. Det er vanskelig å innrømme at jeg åpner Snapchat fremfor NRK. Vanskelig å innrømme at jeg i sommerferien holdt meg unna alle nyhetskildene, uten noe skamfølelse.

Jeg sa: «Alt handler jo om korona, jeg blir bare trist». Nå som jeg åpner avisappene igjen, innser jeg at jeg tok feil. Før skjønte jeg ikke at en ikke kan sette engasjementet på pause.

Nayah Victoria Thu (18) Privat

De unges ansvar

Det er vår plikt å være med i samfunnsdebatten. Det gjelder til tross for at en må øve til prøve, til tross for at en sitter hjemme og ikke kan demonstrere fysisk.

Det er heller ikke nok å få med seg det som står øverst på dagsordenen, uansett om det er korona eller noe annet. Vi ungdommer skal være med på å sette dagsorden. Da må vi se alt med et kritisk øye.

Vi må oppsøke flere nyhetskilder, sjekke informasjonen vi får, og hele tiden stille spørsmål. Ja, det er slitsomt, men alternativet er at vår fremtid og vårt samfunn endres uten at vi får mene noe om det.

Derfor prioriterer jeg nyhetsengasjementet mitt inn i det nye skoleåret. Jeg oppfordrer deg til å gjøre det samme.

Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.