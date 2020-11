Jeg håper vi ser et forent USA etter valget

Peter Hollevik (20) Student ved University of California, Berkeley

Et forent USA ser vi ikke før amerikanerene kan danne seg ett noenlunde likt verdensbilde, skriver Peter Hollevik (19), student ved Berkeley i USA. Foto: Kathy Willens / AP

Men for øyeblikket virker det helt fjernt.

Jeg er hverken i en posisjon til å håpe eller tippe på hvem som vinner valget i USA. Om det blir Trump eller Biden, håper jeg uansett at vi ser et mer forent USA etter valget.

Dessverre tror jeg det motsatte vil skje. Et forent USA ser vi ikke før amerikanerne kan danne seg ett noenlunde likt verdensbilde. For øyeblikket virker det helt fjernt.

Algoritmene bestemmer

Hvor ligger roten til dette?

Folks hovedkilde til informasjon er ikke lenger i papiravisen som kommer på døren klokken åtte om morgenen. Den ligger i nyhetsfeedene våre på sosiale plattformer. Her finner vi nyheter og fakta basert på tidligere søkemønstre og interesser, spesielt politiske. De er nøyaktig tilpasset hvert enkelt individ. Fantastisk, men med en enorm skyggeside: muligheten til å spre enhver nyhet til brukere med passende «surfemønster».

Peter Hollevik (20), student ved University of California, Berkeley. Foto: Privat

Hvorfor har det for eksempel seg slik at jeg får opp mange flere Biden-reklamer enn Trump-reklamer? Svaret er enkelt.

Jeg kan bare ta en titt på søkehistorikken min. I den er det stikkord som «sustainability», «Obamacare» og «Black Lives Matter». Stikkord som viser at det er større sjanse for at jeg stemmer Biden enn på Trump.

Problemet er at jeg ikke er den eneste. Hvem som helst, både gode og ondsinnede, blir utsatt for «targeted advertising». Sist valg så vi hvordan Cambridge Analytica-skandalen handlet om nettopp dette.

Mørk fremtid i vente

Hvordan blir valget i år? Med konflikter rundt helt forskjellige verdensbilder av BLM-bevegelsen, global oppvarming, valgfusk og covid-19 hadde jeg ikke vært overrasket om vi allerede står midt i en ny manipulasjonsskandale som avsløres i ettertid.

Uansett hvem som stikker av med presidentembetet, er dette et problem vi bør ta på alvor. Mangelen på felles referansepunkter og noenlunde like oppfatninger av verden vitner om en mørk fremtid i vente.

