Samfunnet må tørre å se menn som sliter

Anndrine Lund (20) Nestleder, Elverum-Åmot AUF

Thea Sandberg Bråten (18) Leder, Elverum-Åmot AUF

50 minutter siden

Er vi flinke nok til å snakke om menns psykiske helse? Nei, mener innsenderne i Elverum-Åmot AUF. Foto: Dedraw Studio / Shutterstock / NTB

Vi må ikke glemme guttene.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

19. november er den internasjonale mannsdagen. Selv om koronaviruset fortsetter å prege alt av offentlige arrangementer, er det viktig med en markering.

November er måneden for både mannsdagen og movember. Begge er viktige markeringer for likestillingen i Norge.

Må ikke glemme mennene

Som feminister jobber vi hardt for å oppnå likestilling i Norge og verden. Selv om fokuset kanskje pleier å ligge på å få jentene opp dit mennene ligger i dag, må vi ikke glemme at guttene også trenger støtte og kampdager.

Anndrine Lund (20), nestleder i Elverum-Åmot AUF, og Thea Sandberg Bråten (18), leder i Elverum-Åmot AUF. Foto: Privat

I den offentlige debatten får saker som omhandler menns psykiske helse sjelden mye oppmerksomhet. Dessverre ser vi at selvmordsraten er to til tre ganger høyere hos gutter enn hos jenter. Guttene er fortsatt «skoletaperne», i tillegg til at de representerer flertallet av dem som sliter med rusavhengighet.

I de fleste av disse statistikkene pekes psykisk helse ut som en viktig faktor. Gutters psykiske helse er derimot et tabubelagt tema. Terskelen for å oppsøke hjelp er altfor høy.

Bryte ned fordommer

Samfunnet må tørre å se menn som sliter. Menn som sliter skal ikke føle seg uglesett når de oppsøker hjelp, og de skal ikke føle seg mindre mannlige. Følelser er i stor grad forbundet med kvinner og femininitet. For å hjelpe menn må slike fordommer brytes ned.

Kreftforeningen hadde i første uken i november kampanjen «Menn snakk om det». Samme oppfordring vil vi komme med nå.

Ring en kompis og spør hvordan det går. Bry deg om følelsene til de du har rundt deg, menn så vel som kvinner. Det kan være avgjørende for å få selvmordsraten ned.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.